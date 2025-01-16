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移工直聘線上媒合平臺上線 轉換雇主更便利

2025/01/16 21:36

勞動部直聘中心「外國人轉換雇主線上媒合平臺」已上線。（勞動部提供）勞動部直聘中心「外國人轉換雇主線上媒合平臺」已上線。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助等待轉換雇主的移工可採用直聘方式直接續聘，勞動部直聘中心「外國人轉換雇主線上媒合平臺」已正式上線。

勞動部表示，媒合平臺提供４國語言操作介面，外國人可自行至媒合平臺刊登履歷，直聘雇主也可至媒合平臺刊登求才資訊、搜尋外國人履歷及邀約面試。

勞動部指出，「外國人轉換雇主線上媒合平臺」提供直聘雇主及外國人求才或求職所需的各項功能，雇主以電子郵件註冊後即可登入使用，除了可依需求刊登求才資訊外，也可以設定條件搜尋、瀏覽合適外國人履歷資料。

媒合平臺會依雇主需求，自動比對登錄的外國人履歷資料，提供媒合建議名單，由雇主針對適合對象進行面試邀約，直聘中心則協助電話聯繫雙方出席媒合協調會時間。

勞動部發展署指出，直聘中心「外國人轉換雇主線上媒合平臺」上線後，將整合現行每週辦理的外國人轉換雇主協調會，讓雇主更快速找到合適的移工，也讓等待轉換移工轉換雇主及工作能更加順利。

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