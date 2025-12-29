羅唯仁遭檢調搜索 傳查獲台積電大批先進製程機密資料

檢調單位於11月底前往前台積電資深副總羅唯仁的住居所搜索，帶走多箱資料中，發現確有大批是台積電研發中的先進製程技術機密資料。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業近日傳出，檢調單位於11月底前往前台積電資深副總羅唯仁的住居所搜索，帶走多箱資料中，發現確有大批是台積電研發中的先進製程技術機密資料，也就是他從台積電帶走不該帶的機密資料，這恐鐵證如山違反國家安全法。

業界也傳出，羅唯仁過去在台積電對待部屬嚴厲，他轉赴英特爾後，也持續採取高壓管理模式，令英特爾內部反彈。業界議論，美國工作文化迥異於台灣，羅唯仁若不調整管理風格，恐很難在英特爾久待。

現年75歲的羅唯仁，於今年7月底從台積電退休，10月底旋即傳出回鍋他的老東家、台積電的競爭對手英特爾擔任副總，震驚業界。台積電於11月25日終於打破沉默，宣布對智慧財產及商業法院提告羅唯仁，包括依據台積電與羅唯仁間聘僱合約、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

台積電強調，羅唯仁退休前的一年多，轉調「企業策略發展部」資深副總，職責上無須再監督或管理研發部門事務，但羅唯仁仍持續要求研發部門召開會議並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術。羅唯仁退休前也向公司表明將至學術機構任職，但實際離職後，卻旋即前往英特爾擔任執行副總裁，懷疑高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊給英特爾，台積電認為有必要採取法律行動（包含違約賠償）。

羅唯仁疑似「帶槍投靠」英特爾，英特爾執行長陳立武已對公開力挺他到任，並公開否認相關指控。台積電則進一步針對民事違約等求償案，對羅唯仁提起聲請定暫時狀態的處分。台灣高檢署智慧財產檢察分署經除了以涉嫌違反「國家安全法」，已將羅唯仁列為被告偵辦，並已於11月底前往羅的台北市、竹北的住居所搜索，查扣電腦、隨身碟等。法院也核准扣押羅唯仁的股票、不動產，業界估計總價值至少超過20億元。

半導體業近日傳出，檢調單位於11月底前往羅唯仁的兩地住居所搜索，除了查扣電腦、隨身碟之外，還有查扣多箱資料，其中清查出有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，也就是他從台積電帶走不該帶的機密資料，恐鐵證如山違反國家安全法。

業界議論，羅唯仁擁有美國籍，又已定居美國，後續相關單位若傳喚羅唯仁到案說明，他如果依法未到案，可能後續將遭拘提並被通緝，如此下場恐也是他自己始料未及。

