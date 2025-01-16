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TikTok在美有救了？傳CEO周受資受邀出席川普就職

2025/01/16 19:39

外媒指出，TikTok執行長周受資將參加川普就職典禮。（資料照，美聯社）外媒指出，TikTok執行長周受資將參加川普就職典禮。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Tiktok在美國「不賣就禁」的法令很大可能在川普上任前一天（19日）生效，然而，有知情人士表示，拜登和川普兩任政府交接之際，都有意要暫緩執行禁令或給予「寬限期」，甚至有消息指出，TikTok CEO周受資將參加川普就職典禮，此舉耐人尋味。

綜合外媒報導，川普近期力挺TikTok，與他在第一任期試圖在美國封鎖該應用程式，並迫使TikTok出售給美國公司的立場完全相反，甚至有外媒指出，川普正考慮在上任後簽署行政命令，暫緩執行TikTok「不賣就禁」的規定60到90天。

另有消息人士透露，Tiktok執行長周受資受邀在20日出席川普的就職典禮，傳出周受資獲邀坐在榮譽席，這是留給前總統、家庭成員以及其他重要賓客的座位。

不過，周受資受邀出席就職典禮，是否可以解讀成川普政府對TikTok釋出的善意，仍有待觀察。

除了周受資之外，臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等科技大亨將同台，亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）也在受邀之列。

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