台灣是典範！印尼宣布籌建半導體經濟特區

印尼官方宣布，正準備與萬隆理工學院（ITB）合作，建立半導體經濟園區。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印尼將要建立專門針對半導體開發的特殊經濟園區，當地媒體報導，有學者指出學界和產業界合作是建立強而有力半導體生態系的重要關鍵，並稱台灣和南韓是成功典範。

根據印尼媒體《雅加達環球報》（Jakarta Globe）報導，印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）宣布，正準備與萬隆理工學院（ITB）合作，建立一個專門針對半導體開發的特殊經濟園區。

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盧胡特強調推動印尼半導體產業發展的重要性，他指出，半導體行業需要提升，以利與區域內的其他對手競爭，並警告「如果不採取積極行動，印尼將面臨被馬來西亞這樣的國家甩在後頭的風險，該國已經吸引了大量全球投資進入該行業」。

報導指出，半導體是現代科技的核心，越來越被視為戰略性產業。盧胡特將該行業形容為一個潛在的經濟增長推動力，能夠加速國家發展。

報導提及，東協暨東亞經濟研究所（ERIA）東南亞首席顧問Lili Yan Ing日前發表評論，她談到了學術界與產業界合作建立強大半導體生態系統中的重要性，並指出台灣和南韓是成功的範例。

她指出，台灣工研院在連接研究與產業、推動創新和全球競爭力方面發揮關鍵作用。另一方面，南韓則大力投資於教育和培訓，與三星、SK海力士等科技巨頭建立夥伴關係，以確保源源不斷的技能人才。她認為，東盟可以借這些模式，開發專業化的項目，並使學術研究與產業需求可以對接。

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