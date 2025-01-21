晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》川普登基日 是人民幣斷腸時？

2025/01/21 06:57

川普勝選後，人民幣的壓力不斷擴大，近日人民幣兌美元匯率持續在7.3左右的16個月低點附近徘徊。（彭博資料照）川普勝選後，人民幣的壓力不斷擴大，近日人民幣兌美元匯率持續在7.3左右的16個月低點附近徘徊。（彭博資料照）

北京恐讓人民幣匯率貶至7.5兌1美元

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）勝選以來，人民幣的壓力不斷擴大，近日人民幣兌美元匯率在7.3左右的16個月低點附近徘徊，也是2023年以來首次突破7.3關鍵水位。川普威脅要對中國和其他國家徵收關稅，一些投資人猜測，北京將放棄目前維持貨幣穩定的政策，以彌補對經濟的潛在影響。

知情人士向媒體透露，北京正在考慮讓人民幣貶值，可能讓人民幣兌美元匯率貶至7.5兌1美元，以應對任何貿易衝擊的可能性。香港滙豐銀行首席亞洲經濟學家紐曼（Fred Neumann）表示，貨幣調整作為減輕關稅影響的工具已擺在檯面上，這一點非常的明確。人民幣貶值可能是中國向全球其他國家釋出的訊號，表明徵收關稅會對匯率產生影響。

然而，人民幣貶值可能帶來龐大的成本，快速貶值可能會導致資本大幅外流，引發更多貨幣貶值。這種螺旋式下降往往會削弱人們對中國股票和債券的興趣，帶來破壞金融市場穩定和經濟成長的風險。

這個世界第2大經濟體已經受到長期房地產危機和消費者信心惡化的挑戰，為了重振經濟成長，中國已誓言2025年將採取更大膽的經濟支持措施，實施「適度寬鬆」的貨幣政策，承諾「更積極主動」的財政政策。

愈來愈多分析師預估，中國央行將採取行動，推動人民幣貶值。（彭博資料照）愈來愈多分析師預估，中國央行將採取行動，推動人民幣貶值。（彭博資料照）

外商銀行普遍看貶人民幣

萬達研究（Vanda Research）高級策略師帕特爾（Viraj Patel）表示，對於任何宏觀交易員來說，現在只是上半年人民幣貶值的時機點，以及貶值幅度的問題，而不是會不會貶值。並稱，當北京開始「考慮」事情時，市場都知道接下來會發生什麼。

法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）策略師預計，人民幣兌美元匯率到2025年底將跌至7.45對1美元；野村（Nomura）預估，到5月底，離岸人民幣匯率可能跌至7.6；摩根大通（JPMorgan Chase & Co）則預計，第2季離岸人民幣匯率將跌至7.5。

美國大選以來，儘管美元大幅波動，且愈來愈多分析師預估，中國央行將採取行動，但人民銀行始終將中間價設定在高於7.2。法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示，只要相對於非美元貨幣的貶值幅度不過分，適當貶值的可能性就愈大，不過如果短時間走勢波動過大，市場應該注意當局可能突然出手干預。

中國曾在2015年推動貨幣貶值，卻也引發金融市場的動盪。（路透資料照）中國曾在2015年推動貨幣貶值，卻也引發金融市場的動盪。（路透資料照）

2015年 人民幣曾單日貶值2%

隨著中國人民銀行允許人民幣貶值的市場壓力愈來愈大，中國主權債券和美債之間不斷擴大的殖利率差距，也讓人民幣承壓，將導致更多投資人拋售人民幣。上海1名貨幣交易員表示，由於過去幾個月累積的龐大壓力，許多交易員預計人民幣會出現「一次性貶值」，類似於2015年的情況。

2015年，中國認為人民幣被高估，推動貨幣貶值，央行下調人民幣兌美元的中間價，人民幣單日貶值近2％，試圖藉此促進經濟成長、改善外匯市場。

專家表示，北京當時會採取這樣的行動主要原因有兩個，一是經濟規律影響，中國在這之前幾年的通膨率過高，人民幣不僅沒有貶值反而升值，因此採取行動修復過度的增值；另外則是中國經濟壓力所導致，人民幣貶值將有助於中國出口貿易。

不過這次當局推動的人民幣貶值，也引發金融市場的動盪，包括全球管理者大幅拋售人民幣、嚴重的資本外逃以及監管機構出手干預以安撫市場，而導致中國外匯存底減少1兆人民幣（約新台幣4.5兆元）。

知情人士透露，北京正在考慮讓人民幣貶值，可能讓人民幣兌美元匯率貶至7.5兌1美元。（法新社資料照）知情人士透露，北京正在考慮讓人民幣貶值，可能讓人民幣兌美元匯率貶至7.5兌1美元。（法新社資料照）

1994年1月 人民幣匯率貶33%

以歷史情況來看，早在1990年代，人民幣就曾出現過大幅貶值，而當時美國也正處於升息循環中，實施貨幣緊縮政策。

1990年代初，美國銀行業從1987年股災中恢復元氣、債券業務突飛猛進、垃圾債和衍生工具市場蓬勃。1994年以前，美國聯準會維持低利率數年，促進銀行業和房地產復甦，讓投資者產生利率會一直不變的錯覺。即使當時美國總統柯林頓在1994年 1月的國情咨文中，說明美國經濟已經開始復甦，市場仍不相信當時聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）會調升利率。

1994年美元升息前，全球熱錢已經逐漸撤離新興市場。1994年1月，人民幣兌美元匯率從5.8貶值到8.7兌1美元，貶值33％，如果從1990年算起，4年內的人民幣最大貶值幅度超過45％，這是中國人行控管匯率的歷史中，貶值幅度最劇烈的一次。

過去人民幣匯率急貶的時候，摩根士丹利曾發佈報告指出人民幣匯率對於多個市場的影響，根據歷史經驗，每當人民幣貶值1％，油價跌3％、台股跌1.6％、新興市場股市跌1.1％、韓股跌0.6％，同時中國出口成長1.5％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財