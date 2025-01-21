LTN經濟通》川普登基日 是人民幣斷腸時？

川普勝選後，人民幣的壓力不斷擴大，近日人民幣兌美元匯率持續在7.3左右的16個月低點附近徘徊。（彭博資料照）

北京恐讓人民幣匯率貶至7.5兌1美元

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）勝選以來，人民幣的壓力不斷擴大，近日人民幣兌美元匯率在7.3左右的16個月低點附近徘徊，也是2023年以來首次突破7.3關鍵水位。川普威脅要對中國和其他國家徵收關稅，一些投資人猜測，北京將放棄目前維持貨幣穩定的政策，以彌補對經濟的潛在影響。

知情人士向媒體透露，北京正在考慮讓人民幣貶值，可能讓人民幣兌美元匯率貶至7.5兌1美元，以應對任何貿易衝擊的可能性。香港滙豐銀行首席亞洲經濟學家紐曼（Fred Neumann）表示，貨幣調整作為減輕關稅影響的工具已擺在檯面上，這一點非常的明確。人民幣貶值可能是中國向全球其他國家釋出的訊號，表明徵收關稅會對匯率產生影響。

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然而，人民幣貶值可能帶來龐大的成本，快速貶值可能會導致資本大幅外流，引發更多貨幣貶值。這種螺旋式下降往往會削弱人們對中國股票和債券的興趣，帶來破壞金融市場穩定和經濟成長的風險。

這個世界第2大經濟體已經受到長期房地產危機和消費者信心惡化的挑戰，為了重振經濟成長，中國已誓言2025年將採取更大膽的經濟支持措施，實施「適度寬鬆」的貨幣政策，承諾「更積極主動」的財政政策。

愈來愈多分析師預估，中國央行將採取行動，推動人民幣貶值。（彭博資料照）

外商銀行普遍看貶人民幣

萬達研究（Vanda Research）高級策略師帕特爾（Viraj Patel）表示，對於任何宏觀交易員來說，現在只是上半年人民幣貶值的時機點，以及貶值幅度的問題，而不是會不會貶值。並稱，當北京開始「考慮」事情時，市場都知道接下來會發生什麼。

法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）策略師預計，人民幣兌美元匯率到2025年底將跌至7.45對1美元；野村（Nomura）預估，到5月底，離岸人民幣匯率可能跌至7.6；摩根大通（JPMorgan Chase & Co）則預計，第2季離岸人民幣匯率將跌至7.5。

美國大選以來，儘管美元大幅波動，且愈來愈多分析師預估，中國央行將採取行動，但人民銀行始終將中間價設定在高於7.2。法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示，只要相對於非美元貨幣的貶值幅度不過分，適當貶值的可能性就愈大，不過如果短時間走勢波動過大，市場應該注意當局可能突然出手干預。

中國曾在2015年推動貨幣貶值，卻也引發金融市場的動盪。（路透資料照）

2015年 人民幣曾單日貶值2%

隨著中國人民銀行允許人民幣貶值的市場壓力愈來愈大，中國主權債券和美債之間不斷擴大的殖利率差距，也讓人民幣承壓，將導致更多投資人拋售人民幣。上海1名貨幣交易員表示，由於過去幾個月累積的龐大壓力，許多交易員預計人民幣會出現「一次性貶值」，類似於2015年的情況。

2015年，中國認為人民幣被高估，推動貨幣貶值，央行下調人民幣兌美元的中間價，人民幣單日貶值近2％，試圖藉此促進經濟成長、改善外匯市場。

專家表示，北京當時會採取這樣的行動主要原因有兩個，一是經濟規律影響，中國在這之前幾年的通膨率過高，人民幣不僅沒有貶值反而升值，因此採取行動修復過度的增值；另外則是中國經濟壓力所導致，人民幣貶值將有助於中國出口貿易。

不過這次當局推動的人民幣貶值，也引發金融市場的動盪，包括全球管理者大幅拋售人民幣、嚴重的資本外逃以及監管機構出手干預以安撫市場，而導致中國外匯存底減少1兆人民幣（約新台幣4.5兆元）。

知情人士透露，北京正在考慮讓人民幣貶值，可能讓人民幣兌美元匯率貶至7.5兌1美元。（法新社資料照）

1994年1月 人民幣匯率貶33%

以歷史情況來看，早在1990年代，人民幣就曾出現過大幅貶值，而當時美國也正處於升息循環中，實施貨幣緊縮政策。

1990年代初，美國銀行業從1987年股災中恢復元氣、債券業務突飛猛進、垃圾債和衍生工具市場蓬勃。1994年以前，美國聯準會維持低利率數年，促進銀行業和房地產復甦，讓投資者產生利率會一直不變的錯覺。即使當時美國總統柯林頓在1994年 1月的國情咨文中，說明美國經濟已經開始復甦，市場仍不相信當時聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）會調升利率。

1994年美元升息前，全球熱錢已經逐漸撤離新興市場。1994年1月，人民幣兌美元匯率從5.8貶值到8.7兌1美元，貶值33％，如果從1990年算起，4年內的人民幣最大貶值幅度超過45％，這是中國人行控管匯率的歷史中，貶值幅度最劇烈的一次。

過去人民幣匯率急貶的時候，摩根士丹利曾發佈報告指出人民幣匯率對於多個市場的影響，根據歷史經驗，每當人民幣貶值1％，油價跌3％、台股跌1.6％、新興市場股市跌1.1％、韓股跌0.6％，同時中國出口成長1.5％。

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