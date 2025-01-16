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違法將歐盟用戶資料輸中 TikTok等6家中國公司挨告

2025/01/16 16:04

奧地利倡議組織Noyb週四（16日）指控TikTok等6家中國公司，違法將歐盟用戶資料傳輸至中國。（路透）奧地利倡議組織Noyb週四（16日）指控TikTok等6家中國公司，違法將歐盟用戶資料傳輸至中國。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，奧地利倡議組織Noyb週四（16日）指控TikTok、Shein、小米、全球速賣通（AliExpress）、Temu、微信等6家中國網路和電商公司，違法將歐盟用戶資料傳輸至中國。

Noyb以對蘋果、Google和Meta（臉書）等美國科技巨擘提出投訴而聞名，不僅促使歐盟當局展開多項調查，甚至導致上述公司遭裁罰數十億美元罰款。

總部位於維也納的Noyb表示，這是他們第一次針對中國公司提告。Noyb 已向歐洲４國提出了6項指控，要求這些中國公司停止向中國傳輸數據，並尋求最高可達一家中國公司全球收入4%的罰款。

Noyb表示，阿里巴巴旗下的的電商網站全球速賣通、零售商Shein、TikTok和手機製造商小米已經坦承，將歐洲人的個人資料傳輸到中國，而零售商Temu 和騰訊旗下的通訊應用程式微信，則將數據傳輸到未公開的第三國，可能是中國。

根據歐盟的「一般資料保護規範」（GDPR）隱私機制，只有在目的地國家/地區不破壞資料保護的情況下，才能允許資料傳輸到歐盟之外。

Noyb 資料保護律師薩德里（Kleanthi Sardeli）表示，由於中國是個專制監控國家，中國顯然沒有提供與歐盟相同程度的資料保護，轉移歐洲人的個人資料明顯是違法的，必須立刻停止。

中國公司，尤其是北京字節跳動旗下的TikTok，一直在與各國監管機構對峙。TikTok計劃從19日起對美國用戶關閉其應用程式，因美國一項聯邦禁令於當日生效。

歐盟執委會也正在就TikTok疑似未能限制干預選舉而對其展開調查，尤其是在去年11月羅馬尼亞的總統大選。

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