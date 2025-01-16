焦點股》神基：推新AI強固型平板 攻上半年高點

神基今天宣布推出新一代ZX10 10 吋全強固型安卓（Android）平板電腦，帶動買盤進駐。（神基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）強化旗下強固型平板電腦產品陣容，今天宣布推出新一代ZX10 10 吋全強固型安卓（Android）平板電腦，帶動買盤進駐，盤中股價一度觸及122元，創下近半年新高，截至中午12時44分暫報119元，漲幅4.85%，成交量9439張。

神基去年開始切入強固型AI工業電腦領域，今日釋出的ZX10新品搭載高通（Qualcomm）QCS6490 處理器和神經處理器 （NPU） ，其他先進規格包括可提供極速資料傳輸的高階記憶體 （8GB LPDDR5），以及256GB的通用快閃記憶體儲存 （UFS），同時配備亮度為1000尼特的 LumiBond 螢幕，並採用陽光下可讀技術和電容式多點觸控顯示器，在雨中和配戴手套時仍可順暢操作。

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神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示，對於任務現場的專業人員而言，裝置的重量對生產效率的影響顯著，在長時間攜帶裝置和操作裝置時更是如此。新一代 ZX10 不僅是目前市場上最輕量的10吋全強固型平板電腦，而且還擁有強大的 AI 效能、廣泛的可配置性、完全強固的可靠性，加上採用直覺化的安卓作業系統的組合，會是旗下用途最廣泛的平板產品之一。

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