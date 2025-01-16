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美庫存跌太慘！國際油價大漲 直衝5個月新高

2025/01/16 09:23

國際油價週三（15日）上漲。（路透）國際油價週三（15日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國原油庫存大幅減少，加上美國對俄羅斯的最新制裁，可能造成供應中斷的支撐，國際油價週三（15日）上漲，不過加薩停火協議限制了漲幅。

紐約西德州中級原油2月交割價上漲2.54美元，或3.28%，收每桶80.04美元。

布蘭特原油3月交割價上漲2.11美元，或2.64%，收每桶82.03美元。

紐約期油創去年7月以來新高，布蘭特原油則創去年8月以來新高。

美國能源資訊局 （EIA） 公布，由於出口增加和進口下降，不包括戰略石油儲備（SPR）的美國原油庫存，上週跌至2022年4月以來的最低水準。

EIA指出，截至10日當週， 美國原油庫存減少 200 萬桶，至4.127億桶，為連續第8週下降。而路透調查中分析師的預期為減少99.2萬桶。

EIA 報告也顯示，上週汽油庫存增加 590 萬桶，達到2.436億桶，而分析師預期增加200萬桶；蒸餾油庫存增加 310 萬桶，至1.32億桶，分析師則預期增加80萬桶。

瑞穗能源期貨主管耶格（Bob Yawger）表示，原油庫存下降主要受進出口動態影響，「出口量令人難以置信」。

國際能源署（IEA）在每月石油市場報告中表示，美國對俄羅斯石油實施的新制裁，可能會嚴重擾亂俄羅斯的石油供應和分配。盛寶銀行（ Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）稱，對制裁的擔憂似乎正在支撐油價。

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