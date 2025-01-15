緯創旺年會神秘嘉賓是黃仁勳？林建勳回答：「有彩蛋」

緯創總經理林建勳今日出席宏碁集團旺年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）總經理林建勳今日出席宏碁（2353）集團旺年會，由於緯創本週五（17日）即將舉辦旺年會，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳當晚也將參加輝達台灣分公司尾牙，對於黃是否將成為緯創重量級神秘來賓？林建勳回答：「有彩蛋」。

事實上，黃仁勳去年於台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，就親自與緯創董事長林憲銘、緯穎（6669）董事長洪麗寗會面，當時3人在緯穎展位聽取現場工作人員介紹最新液冷伺服器、浸沒式伺服器的規格資料，黃仁勳也在現場拜訪的NVIDIA商標牌位上留下簽名，為此次到訪做為紀念。

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據悉，黃仁勳此次來台，除了與台積電（2330）高層會面，也將與前往日月光投控（3711）旗下的矽品，討論事項可能關係到後續的先進伺服器產能擴張。此外，市場消息也指出，黃仁勳也不排除與鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里等重要代工廠的掌舵人見面 。

法人認為，黃仁勳抵台後，應該有一堆問題等著他回覆，包括美國又祭出更嚴格的AI禁令，對輝達的影響？以及外傳GB200伺服器量產時程又延後，且繼續傳出過熱，被微軟等公司砍單，以及傳出輝達砍台積電先進封裝CoWoS產能，還有輝達海外總部會設在台灣的哪個地區等。

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