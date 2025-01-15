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美AI晶片管制不含台灣等關鍵盟國 經部：對台廠法遵有信心

2025/01/15 16:31

美國強化AI晶片出口分級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，台廠不受任何限制。（示意圖，資料照）美國強化AI晶片出口分級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，台廠不受任何限制。（示意圖，資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國強化AI晶片出口分級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，台廠不受任何限制。對此，經濟部回應，美國已針對半導體採行3波對高階AI晶片、半導體設備及軟體管制法規，「均具域外管轄效力」，這次晶片管制範疇顯示美國對台灣政府管制作為及業者法遵情形「具有信心」。

經濟部指出，美國政府為維護國家安全，採行「小院高牆」策略，自2022年10月以來已針對半導體採行3波對高階AI晶片、半導體設備及軟體管制法規，「均具域外管轄效力」，使用美國技術、設備、材料產製的相關產品出口時，須先取得美國商務部許可，美國這次宣布對AI晶片採3級列管措施，應屬上述管制措施的強化作為。

經濟部補充，台美資通訊產業緊密連結，美政府倘實施新的管制法規，由於其具有域外管轄效力，因此也預期會影響台廠業者。爲避免業者誤觸美政府管制規定面臨嚴重裁罰，影響營運，經濟部國際貿易署持續邀請美政府官員、律師事務所等專業人士舉辦宣導活動，協助我商瞭解相關管制法規及趨勢。

經濟部續指，以2024年為例，經濟部辦理包括我國及國際管制法規宣導活動計20場次，持續協助台廠業者遵行相關法規。美國商務部本月13日發布AI晶片管制將台灣列為第1級，與其他18個友盟並列，應對我政府管制作為及業者法遵情形，具有信心。

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