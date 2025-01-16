日本人口快速老化 勞動力嚴重短缺衝擊企業

《路透》調查顯示，3分之2的日本企業正面臨工人短缺的影響，嚴重衝擊業務。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》週四（16日）的一項調查顯示，隨著日本人口持續萎縮、快速老化，3分之2的日本企業正面臨工人短缺的影響，嚴重衝擊業務。

日本政府先前已表明，日本正面臨勞動力短缺的問題，特別是非製造業和小型企業的勞動力短缺，已達歷史水位，引發了人們對於這種供給面限制可能抑制經濟成長的擔憂。日經研究機構為《路透》針對勞動力短缺問題向日企進行了調查，調查期間為12月24日至1月10日，一共接觸了505家企業，其中235家公司以匿名的方式回應。

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根據調查，約66％的受訪者表示，勞動力短缺「嚴重」或「相當嚴重」的影響了他們的業務，而32％的受訪者表示，影響不算太嚴重。1名鐵路營運商的經理在調查中表明，人力短缺的問題，增加了人員成本，甚至可能帶來業務上的連續性風險。

研調機構帝國徵信（Teikoku Databank）數據顯示，2024年因勞動力短缺導致的企業破產數量年增32％，達到創紀錄的342起。《路透》調查的近3分之1受訪者表示，勞動力短缺的問題正在惡化，只有4％的受訪者認為情況有所好轉，另外56％的受訪者表示，情況既沒有好轉也沒有惡化。

被問到解決勞動力短缺的具體措施時，69％的受訪者表示，正在加強應屆畢業生的招聘，59％的受訪者表示，正在實施延長退休年齡、重新聘用退休人員等措施。日本厚生勞動省去年的1項調查顯示，約3分之2的日企將官方退休年齡定在60歲，儘管大多數公司都採取措施允許員工繼續工作至65歲。

在談到2025年企業投資的優先事項時，69％的受訪者選擇資本投資、63％的受訪者選擇了加薪和其他與人力資源有關的投資。1名化學品公司的主管表示，最重要的是提高薪資以留住員工，並進行資本投資實現生產合理化。

調查發現，由於勞動力短缺推高薪資，日圓疲軟提高了進口成本，44％的日企計劃在今年提高商品和服務的價格；相較之下，17％的受訪者打算維持價格不變，26％預計提高部份價格，但降低其他價格。

排除波動較大的生鮮食品成本後，東京核心消費者物價指數（CPI）在12月年增2.4％，較11月的2.2％漲幅進一步加速，維持了市場對於近期升息的預期。1家金屬公司的經理在調查中表示，由於薪資和其他固定成本、運輸成本和原物料成本全面上漲，公司不得不調高價格。排除波動

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