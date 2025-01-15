首家長照機構掛牌 青松健康首日一度大漲逾20％

青松健康今日以67元正式上市掛牌交易，盤中一度大漲逾20%，展開蜜月行情。圖右四為青松健康董事長陳謀。（圖:青松提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕全國首家以「長照產業」為核心業務上市的青松健康（6931）今（15）日以承銷價67元正式上市掛牌交易，截至10點，青松股價來到81元，漲幅逾20%，啟動蜜月行情。

青松指出，隨著台灣邁入超高齡社會，長照需求不斷上升，成為社會與經濟議題的核心。根據統計，台灣長照需求人數預計在2026年突破百萬大關，老年人口突破20%，住宿床位缺口超過3萬，這些數據顯示出長照的剛性需求與市場的穩定成長。

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青松健康結合不動產與長照服務，提出「在地老化」的全方位整合方案，滿足高齡者在熟悉環境中安老的需求。為高齡者提供從居家、社區到住宿的一條龍照顧，並且深化及擴展自費市場，達到更加個人化、精緻化的照顧服務。

青松健康董事長陳謀表示，公司積極實施平行與垂直整合策略；例如，平行整合涵蓋社區式與居家式，以及住宿式機構，甚至延伸至全齡友善住宅，為長者提供連續性照顧；垂直整合則結合醫療（急性、慢性），形成完整的長照產業鏈，提供更高附加價值的整合服務。

未來青松健康將進一步透過醫藥、生技、輔具、智慧科技等跨領域整合，構建長照產業生態圈。例如，結合旅遊、送餐、健康管理與智慧輔具等服務，形成以客戶為核心的多元化平台，不僅提升客戶體驗，也為公司帶來更多成長動能。

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