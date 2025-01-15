30年期美債殖利率破5％！債券大空頭決定見好就收 理由曝光

美債殖利率不斷上升。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國長期國債殖利率近期快速攀升，外界好奇美債何時才能止跌？華爾街知名美債空頭道丁（Mark Dowding）在美國30年期公債殖利率突破5%之後，平倉了對長期美債的看跌頭寸。此外，他還縮減了對30年期國債跑輸2年期國債（即殖利率曲線陡化）的押注。道丁認為，美債殖利率已經漲的夠高了。

《彭博》報導，道丁是RBC BlueBay資產管理公司的投資長，在倫敦管理著 RBC BlueBay 旗下1300億美元的固定收益資產，而他自2024年9月以來，一直看空美國國債，因為當時他在一次的美國行程後，認為川普將贏得美國總統大選，而強勁的經濟和持續財政赤字，將把美國30年期公債殖利率推高至5%。

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道丁稱，他在去年9月的行程後增持企業債券，並在「川普交易」（Trump trade）中買入美元，這些舉措使他管理的BlueBay投資級別絕對回報債券基金（規模為9.13億歐元），在過去1年的報酬率達到6.3%，超過基準的3.9%。而隨著美國公債殖利率飆升，他削減了企業信貸押注，同時維持美元多頭部位。

不過隨著美國30年期公債殖利率突破5%，道丁稱，現在美國國債已經達到了短期平衡，「在其他市場可能有更有趣的交易」，道丁如今看好日本的投資機會，預計日本央行將升息，進一步推高日本國內公債殖利率，並促使日圓升值。

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