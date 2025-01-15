富威電力上市首日 飆漲逾20％

富威電力今日舉辦掛牌上市典禮，由正崴集團董事長郭台強（左四）、富威電力董事長胡惠森（左三）、總經理郝遐鵬（左二）等共同敲鑼。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕富威電力（6994）今（15）日以每股81元掛牌上市，是國內首家直接掛牌上市的再生能源售電公司，也同時提供節能與儲能相關的服務；富威電力開盤後大漲兩成，截至9:16分為止，股價上漲17元、暫報98元、漲幅達20.99%，成交量已達1311張。

證交所上午舉辦富威電力上市掛牌典禮及「新股上市敲鑼」儀式，由證交所總經理李愛玲主持，正崴集團董事長郭台強、富威電力董事長胡惠森、總經理郝遐鵬共同敲鑼。

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正崴集團董事長郭台強指出，全球再生能源產業的快速發展，目前國內從事再生能源售電業者的家數已達93家，富威電力是第一家上市的民營售電公司，開啟台灣電力交易市場資本化和全民化的重要里程碑。

他也認為，台灣作為全球推動AI的重要引擎，面對「沒有電力，就沒有國力的AI時代」，如何創造更多元化的再生能源解決方案，全力支持台灣產業穩定發展，正是富威電力和母公司森崴能源努力的重要使命，也期待富威電力和森崴能源成為台灣淨零永續和AI科技併進最可靠的能源後盾。

富威電力董事長胡惠森指出，富威電力上市掛牌最大的目的就是希望讓全民都能參與民間售電公司的投資，共同將再生能源電力發揚光大，進而跨向亞洲各國及國際市場，達成綠電交易大平台的終極目標。

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