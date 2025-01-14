仁寶董事長旺年會「每人發1萬」 總獎金逾8000萬元

仁寶董事長陳瑞聰今晚在集團旺年會尾聲時，宣布每位未中獎的員工皆可領得1萬元獎金，今晚摸彩共計發出逾8000萬元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）今天在南港展覽館舉辦2024旺年會，席開近840桌、超過8300名員工與會出席，在抽獎環節接近尾聲時，繼集團總裁許勝雄「一把抓」加碼，董事長陳瑞聰進一步宣布每位未中獎的員工皆可領得1萬元獎金，今晚摸彩共計發出逾8000萬元。

仁寶今年旺年會以「聚力向新，智塑未來」為主題，除了內部員工表演，更先後請來搖滾樂團理想混蛋、本國女歌手詹雯婷（Faye）、鐵肺女唱將彭佳慧、饒舌團體頑童HJ116，而在各個階段的抽獎活動中，最大獎為總裁獎20萬元「即享券」，由越南籍員工1人獨得。

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到了抽獎的最後環節時，集團總裁許勝雄應台下員工要求，進行由他發明、業界獨創的「一把抓」，由許潮英慈善基金會董事長蔡麗珠、董事長陳瑞聰夫人等主桌賓客，從籤筒中一口氣抓出300多張員工摸彩券，每人獲得2萬元獎金，最後，董事長陳瑞聰宣布所有未中獎的員工皆可獲得1萬元加碼金。

陳瑞聰在此次旺年會前對媒體表示，仁寶雖然過去40年在PC、智慧裝置有不錯的基礎，但向來缺乏第3隻腳，現在已於AI伺服器、車用電子與5G網通領域多箭齊發，為營運動能增添柴火，「仁寶的成長還是非常可以期待」，期待在這些產品助力之下，讓仁寶可以一展雄風。

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