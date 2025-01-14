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增加談判籌碼 彭博：川普團隊擬逐月調升關稅

2025/01/14 12:37

美國總統當選人川普（Donald Trump）。（法新社資料照）美國總統當選人川普（Donald Trump）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上任的團隊成員正在討論逐月緩慢調高關稅，這種漸進的方式，旨在增加談判籌碼，同時避免通膨快速飆升。

《彭博》報導，知情人士表示，其中一個想法是制定分階段的關稅，依賴《國際緊急經濟權立法》（IEEPA）賦予的緊急行政權力，將關稅每個月增加2到5％。

知情人士補充，這項提案仍處於初期階段，還未提交給川普。知情人士稱，參與這項計劃的顧問包括財政部長提名人Scott Bessent（Scott Bessent）、白宮國家經濟委員會（NEC）準主任哈塞特（Kevin Hassett）和白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）提名人米蘭（Stephen Miran）。

在2024年總統大選競選期間，川普表態，將對所有進口商品徵收10-20％的關稅，對中國商品徵收60％或是更高的關稅。自川普11月勝選以來，已經出現多則關於川普政府將如何落實關稅政策的報導。

由於政策前景的不確定性，讓投資人和企業充滿猜測，週一（13日）稍早，標普500指數一度跌破11月5日川普當選前的收盤價，不過隨後收復了跌勢。由於人們愈來愈擔心通膨將持續頑固，部份因素是新關稅帶來的衝擊，投資人近期一直在拋售美債，這給股市和整體經濟帶來了阻力。

距離就職典禮僅剩1週的時間，經濟學家仍只能猜測川普潛在的貿易戰將如何影響經濟。這也給美國聯準會（Fed）留下了複雜的局面，因為川普的關稅威脅被視為對成長前景的風險，與此同時，如果各國採取報復措施，可能會引發通膨。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，關稅威脅已經推高全球長期借貸成本。即將上任的政府貿易政策不確定性正在加劇全球經濟的逆風。

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