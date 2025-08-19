房貸吃緊貸不到 這4家銀行還有額度免排隊

王道銀行表示，因該行房貸額度充足，客戶若備齊資料遞件後，最快24小時內便可得知申貸結果。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到中央銀行「限貸令」重擊，銀行房貸量能緊縮，許多民眾哀號貸不到房貸、貸款成數遭調降或需排隊撥款，甚至傳出銀行今年房貸額度全用完，讓許多急著交屋的購屋族心急如焚，不過，台灣逾30家銀行，民眾申請房貸多集中在特定大型行庫，卻忽略了規模較小的銀行、純網銀，甚至感覺難以親近的外商銀行，據了解，這些銀行仍有額度，有些甚至「免搭售」，急著申貸的民眾不妨多加探詢。

根據金融業者的調查，以一般上班族、首購族、申貸物件為台北市中古屋等３大條件，致電詢問13家民營銀行，發現王道銀行、遠東商銀和星展銀行「免排隊」，其中王道銀行的官網雖訴求最低利率「2.45%起」，報價卻提高至「2.72%起」，但最高可貸8成更有最長3年的寬限期。

對此，王道銀行表示，因房貸額度充足，客戶若備齊資料遞件後，最快24小時內便可得知申貸結果，對民眾實際申貸較為有利；遠東商銀電話報價「2.75%起」，同樣也免排隊，貸款年限以20年為原則；星展銀行則是「2.8%起」。

除了上述的３家銀行外，純網銀國家隊「將來銀行」則有首購優惠利率，目前仍維持2.48％起未調升、貸款期限最長30年、成數最高8成，並且全程採線上快速辦理及視訊對保，免去往返分行的舟車勞頓。同時，將來銀行提供「撥款免等待」、「免搭購其他商品」，資金於交屋日即時撥款，避免客戶面臨排撥等不確定性。

根據調查，除了上述銀行外．其他民營銀行目前都處於「須排隊」，短則須排隊1至3個月，長則在3個月以上，甚至有部份銀行須排到明年。至於貸款利率多在2.8%上下，排隊時間愈長的銀行，房貸利率報價愈高，多間須排隊3個月以上的銀行，貸款年息達3%至3.2%；聲明須等到明年才有額度的民營銀行，年息報價更高達3.5%起。

銀行業者提醒，在銀行房貸水位吃緊的情況下，民眾貸款時除了看貸款利率之外，更應多加留意是否須排隊等其他條件，通常排隊期越長的銀行代表其房貸額度越滿，也較少空間能承做新案件，不僅可能影響撥款速度，也可能影響貸款成數，建議有房貸需求的民眾可優先詢問不須排隊的銀行，除可儘早撥款外，也有機會爭取較好的貸款條件，避免落入漫長等待撥款或房貸落空須付違約金的困境。

