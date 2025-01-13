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全球41％企業將因AI大裁員 「2大職業」最受衝擊

2025/01/13 18:11

調查顯示，全球41%僱主預計，隨著AI技術普及，將在2030年前減少員工數量。（示意圖，路透）調查顯示，全球41%僱主預計，隨著AI技術普及，將在2030年前減少員工數量。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正在取代人類的工作，近年一直是人們探討的話題。根據世界經濟論壇最新發佈的《未來工作報告》（Future of Jobs Report），調查顯示，41%的僱主預計，隨著AI技術的普及和自動化水平提高，他們將在2030年前減少員工數量，平面設計師及法務秘書首當其衝，這是報告首次預測這2個職位將面臨嚴重衰退。

《CNN》報導指出，《未來就業報告》中公布的調查結果，在全球接受調查的數百家大公司中，77%的公司表示，他們計劃在2025年至2030年期間，對現有員工進行再培訓和提升技能，以便能適應未來工作環境。

世界經濟論壇在其年度報告之前的新聞稿中稱，人工智慧和再生能源的進步，正在重塑勞動力市場，推動許多技術或專業職位的需求增加，同時導致平面設計師等其他職位的需求下降。

該論壇常務董事Saadia Zahidi在這份報告中強調，生成式人工智慧在重塑各行業的產業和任務方面的作用。該技術可以根據使用者的提示創建原始文字、圖像和其他內容。

平面設計師及法務秘書將首當其衝，這是報告首次預測這2個職位將面臨嚴重衰退。生成式AI已能透過簡單文字指令創作複雜圖像，預料將取代部分設計工作。這與2023年報告形成強烈對比，當時平面設計仍被視為增長行業。

此外，郵政服務人員、行政秘書等都是未來幾年數量下降最快的工作。

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