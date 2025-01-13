去年全國稅收3.73兆創新高 超出預算4972億

財政部公布去年全國稅收3兆7308億元，超出預算4972億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布去年12月全國稅收1596億元、年減5.3%；去年全年稅收3兆7308億元、創歷年新高，年增7.9%，較預算數高出4972億元、寫歷年次高，連續4年超出預算。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，因部分稅款延遲入帳，若加計整理期稅收，預估去年稅收超出預算5150億至5270億元，其中中央政府超出預算3680億至3760億元。

根據統計，去年稅收3兆7308億元，較前年增加2747億元，以證交稅增加907億元、綜所稅增加671億元、營所稅增加386億元、營業稅增加366億元較多。劉訓蓉表示，去年稅收超出預算數4972億元，主因綜所稅、營所稅、證交稅及營業稅徵起良好，四稅目合計超出預算4355億、貢獻8成7。

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其中，去年營所稅1兆1181億元、年增3.6%，主因2023年仍有免辦暫繳措施致基期較低，但上市櫃公司2023年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少，抵銷部分增幅。去年綜所稅8222億元、年增8.9%，主因利息所得扣繳稅款、結算申報自繳稅款及房地合一課徵所得稅俱增。

另，去年營業稅6089億元、年增6.4%，主因升息致金融業營業稅增加，國內需求穩定，電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加，但出口回溫，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。

此外，去年12月證交稅234億元、年增18.4%，連續20個月雙位數成長，但增幅收斂；去年證交稅2880億元、年增46%。劉訓蓉表示，去年台股漲5104點、漲幅達28.47%，居全球主要股市第2，帶動股市量能增加。

房市方面，去年12月土增稅71億元、年增5.3%，增幅為近1年新低；去年土增稅893億元、年增19.8%。12月個人房地合一稅66億元、年減6.8%，終結連16個月雙位數正成長。劉訓蓉表示，央行祭出第7波信用管制，銀行放款保守，民眾購屋轉趨觀望。

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