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股匯雙殺！台幣貶回33字頭收33.065元

2025/01/15 17:40

新台幣貶回33字頭，收33.065元。（記者陳梅英攝）新台幣貶回33字頭，收33.065元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電法說會前股價下殺，連累台股大跌近300點，新台幣兌美元匯率也在外資熱錢持續出走下，再度貶破33元整數大關，最後收在33.065元、貶9.4分，成交量16.705億美元。

台股今天跌282.95點，收在22514.57點，三大法人合計賣超359.87億元。其中，外資賣超295.29億元。

外資持續賣股、匯出，使台幣今日再度貶破33元，最低下探至33.081元、重貶逾1角，台幣緩貶走勢不變。

外匯主管表示，雖然美元在PPI溫和下滑以及中東以哈「接近」停火、日圓大漲下一度回落至108，但台幣卻由升轉貶，成為今日最弱亞幣，研判與台積電法說會前雜訊多，外資賣股、匯出有關，預期台積電明日法說將可見真；另外多少也反應川普在社交平台上揚言1月20日將成立「對外稅務局」，市場對於川普「關稅戰」的擔憂。

根據央行資料，今日美元指數下跌0.44%，日圓在日本銀行總裁表態下週將討論升息議題後大幅走揚，截至下午4點勁揚0.41%，為今日最強亞幣；韓元也因反應美元回落而升值0.11%、新幣升0.19%：台幣貶幅0.28%、為亞幣中表現最弱者，人民幣則是川普關稅戰最大受害者，本週首度收貶。

匯銀主管認為，台幣每逢整數關卡，都不會一次乾淨利落貶破或升破，通常會在此來回整理一段時間，加上川普2.0不確定性極大，在川普上任前後三個月，市場都免不了要接受此震撼教育，美國經濟表現亮眼，市場對於聯準會持續降息預期逐漸降溫下，仍將對美元帶來支撐，在PPI發布後，目前市場靜待美國消費者物價指數（CPI）數據，預期台幣短線將在32.8元至33.2元間整理。

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