產值剩三分之一 工具機大老嘆「台灣不是只有半導體」

台灣工具機暨零組件工業同業公會今（13日）舉辦「2025 工具機產業展望」記者會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣工具機暨零組件工業同業公會今（13日）舉辦「2025工具機產業展望」記者會，創會理事長楊德華感嘆，去年工具機很慘淡，產值只剩高峰的三分之一，他觀察今年沒有條件再衰退，下半年可優上半年，但他與名譽理事長許文憲都對政府喊話，不要只注重半導體，否則台灣會染上荷蘭病。

台灣過去工具機產值、出口在全球屬於前段班，但近年內憂外患之下，排名是一路下滑；去年工具機產值約22億美元，對比2014年62億元，只剩下三分之一，讓楊德華開口感嘆，「去年真的是很慘澹」，好在今年應該是沒有條件又衰退，尤其川普上任後，有機會讓烏俄戰爭結束，景氣「有機會」復甦，下半年可比上半年好。

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他盼政府要多關愛工具機產業，強調台灣不是只有半導體，若只有半導體就會變成荷蘭病，傳產有螺絲、手工具、鋼鐵、汽車零組件等上百萬名員工，去年的產業景氣也都不好。

許文憲也呼籲政府，台灣產業都是得來不易，很難得有半導體產業，但政府不要一意孤行只重視半導體、AI，工具機產業是陸海空領域，乃至工業、生活都會用到。他提醒，我國工具機產業因為沒有發展控制器，又受到美國輸俄禁令等影響，中國紅色供應鏈已經崛起，趁著禁輸令，已經練兵，這對台灣相當不利，楊德華也說中國工具機有趕上台灣的跡象。

楊德華也提到「匯率」問題，他表示，新台幣近年跟日本、韓國貶幅都差太多，中經院又預測今年台幣匯率走勢約在31-32元，這會很糟糕，尤其是美國若要提高關稅，亞幣會全貶，而出口導向的工具機該如何面對，特別是日韓又有FTA，台灣就比別人多5%，他強調，「我講了（匯率），政府、央行會很不高興」，但他是要提醒匯率的嚴重性。

楊德華也點名「經濟部」，要多關心工具機、零組件廠，尤其是在研發補助部分，經濟部應要多鼓勵台灣業者研發、創新。他說，台灣傳產有很高韌性，外界也不要看衰工具機產業，雖然台灣工具機與零組件未來不會是一路順暢，但還是充滿機會。

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