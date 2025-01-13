「去年是低谷」！工具機公會展望今年出口、產值成長5-10％

左起為工具機公會創會理事長楊德華、名譽理事長許文憲、現任理事長陳伯佳、名譽理事長嚴瑞雄、常務理事嚴璐。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今天（13日）舉辦「2025 工具機產業展望」記者會，工具機公會理事長陳伯佳表示，「去年真的是谷底」，工具機產值、出口與十年前高峰相比只剩三分之一，而今仍有地緣政治等挑戰，不過預期川普上任後烏俄戰爭有望結束、加上美國製造等新機會，預估今年出口、產值仍可成長5到10%。

去年台灣工具機產值與出口年減14.7%、13.8%，陳伯佳坦言，全球變化快速，帶給工具機挑戰多，面對川普2.0，可能會讓供應鏈加速移轉與重組，以及各國推動淨零減碳政策可視為利多，不過，川普仍可能會不按牌理出招，他特別提醒，關稅受到川普高度重視，而台灣對美國有大幅度順差，政府、產業都要慎重應對。

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他提到，台灣去年工具機產值約22億美元、出口降到21億美元，和2014高峰相比，少了三分之二，「去年真的是谷底」。不過，零組件廠的表現優於工具機整機廠商，因零組件產業在應用市場或特定利基市場具有較強競爭力。；公會也對今年展望調查，54%工具機廠、87%零組件廠都認為今年營收會優於去年，但對出口展望都審慎，50%工具機廠認為成長、50%零件廠認為持平。

對今年台灣工具機產業展望，陳伯佳指出，烏俄戰爭有望結束、加上美國製造等新機會，預估今年出口、產值仍可成長5到10%。工具機公會常務理事嚴璐也補充，今年第一季還要觀察，但三月也將舉辦台北國際工具機展，會有商機發酵，預估下半年表現會優於上半年。

陳伯佳提到今年聚焦在三大關鍵，包括數位智慧加速機械整合、海外市場拓銷與重點產業發展，包括會與外貿協會持續合作，鎖定印度、墨西哥市場，另外，在半導體、能源、國防領域布局，可發展汽車、電動車 半導體、航太、無人機、再生能源、金屬加工、人形機器人等關鍵應用產業發展。

工具機公會也提出四大建言，盼政府要擴大內需，鼓勵汰換使用國產設備，如日本和中國都有汰舊換新補助政策；發展綠色工具機助攻節能減碳，而透過「打群架」Team Taiwan概念協助海外拓銷；建置工具機產業AI智能知識庫平台等。

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