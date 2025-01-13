受不了習近平專制獨裁 去年中國1.52萬百萬富豪出逃

由於受不了習近平的專制獨裁，根據投資移民公司Henley & Partners的最新報告，2024年估計有15200名擁有100萬美元（台幣3300萬元）資產的富人出逃，人數居全球之冠。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，習近平政權又強行實施「共同富裕」政策，並藉掃貪之名行政治清算，促使大量中國富豪出逃。根據投資移民公司Henley & Partners的最新報告，2024年估計有15200名擁有100萬美元（台幣3300萬元）資產的富人出逃，人數居全球之冠，最受中國富人青睞的移民目的地依次為美國、加拿大、歐盟、新加坡、日本、香港。

中國富人移民海外的趨勢已存在多年，但對北京專制獨裁的不滿情緒，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，當局實施嚴格清零政策期間愈發猛烈，在北京當局解除防疫封控措施後，越來越多的中國富豪加速移民海外。

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根據《半島電視台》報導，5年前孟真（音譯，Jane Meng）從上海來到香港，為自己買一份特別的生日禮物——重大疾病保險。孟真受訪說：「我不相信中國醫療體系和保險市場能夠提供我以後可能需要的醫療和保險。所以，我決定去香港開一個銀行帳戶，在那裡買保險。」

從那時起，隨著孟真的財富不斷增加，她僅僅擴大了在中國以外的金融交易。如今，孟真的大部分業務都是透過香港進行的，最近她在新加坡開設了一個銀行帳戶，並將大部分資產轉移到該帳戶。孟真說：「我不想把太多的錢放在中國，因為我覺得在很多方面，中國現在的處境都不太好。」

中國經濟正面臨幾十年來最嚴峻的局勢，經濟成長速度遠低於歷史趨勢，青年失業率居高不下，徘徊在17%以上。家庭支出約占國內生產總值（GDP）的40%，仍遠低於全球平均水準，房地產市場繼續陷入長期低迷，房價已從高峰下跌約8%。

與此同時，近年來北京當局全面監管打壓科技、金融和補教等行業，讓商界感到緊張；知名投資銀行家、華興資本創辦人包凡等大咖商人的失蹤，也讓商界感到不安。

孟真說：「考慮到發生的一切，我認為依賴中國市場是不安全的，情況越來越不穩定了。」在將大部分資金轉移出中國後，孟真在考慮有一天要搬離中國，「我只是一個小企業主，我知道很多更富有、資產更多的人也在考慮離開中國」。

事實上，許多中國富人已經邁出了這一步。胡潤研究院2024年3月發布的「中國高淨值人群品牌傾向報告」顯示，近4成的受訪高淨值家庭考慮移居境外。

據Henley & Partners的數據，2023年中國有13800名高資產人士離開，比2022年增加28%，居所有國家之冠，並估計到2024年底，將有15200名中國富人出逃中國，再創歷史新高。

丹斯克銀行（Danske Bank）首席分析師兼中國經濟學家馮梅倫（Allan Von Mehren）表示：「如果這是一個加速趨勢的開始，那麼該趨勢可能給中國帶來經濟挑戰。」

百萬富翁出逃時，往往會帶走財富。在中國的外國投資人中，資本外逃已經產生了影響。2024年第2季，外國公司從中國撤離創紀錄的150億美元（台幣4950億元）。

田納西大學研究中國金融科技和影子銀行的副教授徐賽蘭表示，資金外流激增只會進一步損害已陷入困境的中國經濟。

另據聯合國難民署（UNHCR）統計，自中國國家主席習近平2012年上任以來，中國人流亡海外、尋求庇護的人數連年創新高，截至目前的總數估計已超過115.8萬。

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