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最大競爭對手馬斯克與川普關係密切 貝佐斯：我不擔心

2025/01/13 13:18

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（法新社）亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）和SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）之間的緊密關係，自去年美國大選以來便成為人們熱議的話題。外界好奇，貝佐斯（Jeff Bezos）是否會擔憂馬斯克會利用與川普的密切關係，來削弱藍色起源（Blue Origin）？對此，貝佐斯做出回應，稱自己不擔心，因為他相信馬斯克不會仗勢欺人。

綜合媒體報導，馬斯克去年11月美國大選期間出錢出力，成功把川普送回白宮，川普勝選後，也重用馬斯克，任命他負責領導「政府效率部」，並讓馬斯克參與新政府的過渡事務。外界認為，馬斯克與川普關係，有望給馬斯克旗下的公司，如特斯拉（Tesla）、SpaceX及Neuralink帶來重大的政策和經濟收益。

貝佐斯近日接受《路透》訪問時，被問時是否擔憂競爭對手馬斯克會利用其與川普的密切關係，來削弱他的太空公司藍色起源。貝佐斯回覆表示，他不擔心馬斯克會利用他的影響力對付藍色起源，稱「馬斯克說得很清楚，他是為了大眾而不是他的個人利益。我相信他所說的話。」。

但有媒體指出，儘管貝佐斯嘴上說不擔心馬斯克影響川普政府的太空計畫，但他早已開始拉攏自己和川普之間的關係。

貝佐斯的亞馬遜公司（Amazon）上月宣布將捐贈100萬美元（約新台幣3312萬元）給川普的就職典禮，不僅如此，還將通過Prime Video直播總統就職典禮，價值同樣為100萬美元。

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