緬北電詐驚見中國央企身影 ? 中國網友曝「這2家」恐牽涉在內

泰國因詐騙拐賣案讓中國遊客止步，衝擊觀光業。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國演員被騙至泰國成為「豬仔」事件，讓緬北電詐再次引起市場高度關注。中媒報導，緬北電詐、KK園區與部分的中國央企居然有關聯，網民們發聲要求這些被點名的企業出面回應。

中媒報導，現今在緬北和妙瓦底（Myawaddy）綜計至少高達1000座園區，每日超過10萬人進行電信詐騙，所使用的網路、電力均由中國企業及電力公司建置。

請繼續往下閱讀...

報導指出，中國聯通子公司為聯通國際（香港），是妙瓦底的供應商，在2020年時曾公開對妙瓦底機房租賃設備進行招標公告，KK園區則是中國重工集團（中國北方重工集團公司）開發建設。至於中國南方電網公司，則在緬甸興建水利發電站，實現24小時供電不間斷。

隨著近期的詐騙拐賣事件關注度加大，中媒調查後發現，一起涉及中資公司在緬甸妙瓦底建設的經濟特區，也被曝出與電信詐騙活動有關。

報導指出，這個打著中國「一帶一路」旗號，由中國中治集團與「水溝谷亞太新城經濟特區」（也是KK園區的前身），這個項目第一階段興建的工程面積約1300畝，包括星級飯店、基礎建設、金融商貿區、行政辦公區及員工宿舍，總計投入5億美元（約新台幣165.5億元）。

實際上，這經濟特區已成為詐騙集團的老巢，主要承接了從菲律賓、柬埔寨等國流竄出的網路賭博、電信詐騙業務，是整個東南亞詐騙轉賣、人口販賣犯罪鏈的終點站。

據了解，KK園區只是其中一個較知名的電詐園區，妙瓦底地區還有鑽石園區、富力園區、大象園區、鳳凰園區等近20個園區，裡面入駐的幾乎是電詐公司。妙瓦底小鎮曾經最多聚集了約30萬電詐人員，現在人數已有所減少，但還有約9萬人在此。

泰媒引述了泰國清邁大學專門研究電信詐騙的Luengaramsriuri教授指出，長期以來泰國湄索縣是被用來通往第3國的門戶，莫艾河（Moei River）就有多達50多個天然渡口，對岸就是緬甸妙瓦底，許多越境往來的華人就是這些灰色地帶的行業人員以及詐騙受害者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法