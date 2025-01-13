美股不妙！44年來只發生2次 美債漲幅與Fed降息幅度一致

美股不妙！44年來只發生2次美債漲幅與Fed降息幅度一致（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股不妙，在投資人拋售公債，導致10年期公債殖利率從9月3.6%飆升至4.77%，與聯準會3次降息共1個百分點，幾乎差不多，而此情況，44年來只出現2次，專家表示，造成此罕見情形，主要與不斷上升的通膨有很大的關係。

Zacks Investment Management投資組合經理Brian Mulberry表示，高利率的環境意味著投資者需要為股票的波動期做好準備。隨著殖利率飆升，比以前認為更高的資本成本，往往會削弱成長型板塊，和非必需消費品公司以及中小型公司的市值。銀行也可能因無法按預期參與盡可能多的首次公開募股或併購而受到影響。

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MarketWatch報導，美10年期國債殖利率影響著從公司債券到抵押貸款和汽車貸款等各種貸款的借貸成本，而其殖利率已從9月中旬的3.6%飆升至4.77%，然而聯準會從9到12月期間3次降息，共降了1個百分點，換言之，10年期國債殖利率漲1.17個百分點僅略高於3次降息總和。

上一次10年期國債殖利率同時上漲的幅度與聯準會降息幅度差不多是在1981年。

在1980年底和1981年初，由時任主席保羅·沃爾克（Paul Volcker）領導的聯準收緊了貨幣供應量，使央行的主要利率目標攀升至接近20% 的歷史高位。官員們在1980年期間一直在上下調利率，而不是逐漸朝一個方向移動，以對抗猖獗的通貨膨脹並抵消他們自己的政策導致的經濟衰退。

根據華盛頓美聯儲董事會的變動記錄，從1981年1月中旬到10月中旬，政策制定者將利率從20%至14.5%之間，儘管幅度有起有落。

在那幾個月里發生了一些非常不尋常的事情，美國國債殖利率從1981年9月的12%左右躍升至略高於15.8%的歷史高位，攀升了近4個百分點。次年，即1982年，利率方向又出現了一輪上下波動。

多倫多豐業銀行（Scotiabank）前策略師、現為顧問的哈塞爾曼（Haselmann）表示，美國國債殖利率的走向通常會受到一系列因素的影響。但是，當10年期國債殖利率的上升幅度與聯準會處於降息模式後的幅度一樣大時，這一切都與通膨預期有關。對現在發生的事情的唯一解釋是，市場的通膨預期正在上升，這使聯準會陷入泥潭。

他進一步指出，有些人可能會引用巨額財政赤字，和國債供應導致利率上升，但當10年期國債利率在首次降息前為3.6%時，這些都是已知的變數。

哈塞爾曼表示，通膨尚未得到控制，人們仍然預期聯準會無法在不久的將來實現其2%的目標。

他認為，今年將發生的事情是，聯準會將在任何一個方向上都非常有耐心。換句話說，如果聯準會在2025年根本不降息，我也不會感到驚訝。

不過，他也不認為聯準會可能會升息，即使通膨從現在開始上升，因為更高的通膨和利率都會成為經濟阻力。市場具有內置的自我糾正機制。股票市場已經為良好的經濟情景進行了充分定價，也將開始修正至更合理的估值。

他認為，10年期殖利率有可能在今年上半年測試5%，而30年期殖利率可能會超過6%，這可能會吸引大量買家。投資者將需要他們的投資組合「更安全一點，不那麼激進，以抵禦許多不同的風暴，包括波動性增加」。

另根據紐約阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家托斯滕·斯洛克（Torsten Slok）表示，人們應該問的一些問題是，這些非常不尋常的債券市場波動是否與對美國財政狀況的擔憂、國外對美國政府債務的需求減少有關，或者認為聯準會2024年的降息是不合理的。

上週五出公佈去年12月意外強勁就業報告，增加了25.6萬個就業，以及密歇根大學的一項調查顯示，消費者對未來價格上漲的預期不斷提高，將通膨上升的風險，推回了市場參與者考慮的最前沿，導致美股大幅拋售，道瓊指數下跌了近700點，與此同時，債券的激進拋售推動了10年期和30年期國債殖利率跌至14個月收盤高點。

隨著債券殖利率走高，股市似乎再次對利率感到敏感，未來1週將迎來下1個重大的美國通膨更新，週三將公佈12月消費者價格指數。

在過去的1週裡，對未來通膨的市場預期進一步高於聯準會2%的目標，達到去年4月或5月以來的最高水準。另外，聯準會12月會議紀要顯示，幾乎所有政策制定者都認為通膨的上漲風險增加。

對於總部位於芝加哥的Zacks Investment Management投資組合經理Brian Mulberry和前對沖基金投資組合經理Guy Haselmann來說，債券市場的不尋常波動，表明存在通膨可能再次抬頭的風險。此外，他們表示，即將上任的總統川普實施關稅和大規模驅逐政策的任何決定都可能對實際通膨和短期內未來價格上漲的預期帶來更大的上漲壓力。

Mulberry指出，目前通膨顯然正在恢復、反彈、呈上升趨勢，他引用了10月至12月CPI的3個月年化核心利率和聯準會首選的通膨指標個人消費支出價格指數，它們都接近或超過3%。

他進一步指出，從債券市場看到的情況反映出，現在宣佈通膨結束還為時過早，還有很多工作要做，我們目前可能正處於聯準會寬鬆週期的尾聲，這意味著在可預見的未來，我們大約有4%的利率。如果聯準會不得不升息，那將是最壞的情況，因為股市根本沒有對此進行定價，這將是承認一個錯誤。

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