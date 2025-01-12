晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中國電子業靠政府補貼 英華達何代水：羊毛出在豬身上 狗買單

2025/01/12 18:02

英華達董事長何代水認為，台灣廠商具備深厚的底蘊，有利於海外發展。（記者方韋傑攝）英華達董事長何代水認為，台灣廠商具備深厚的底蘊，有利於海外發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台廠鴻海（2317）競爭對手、中國立訊精密，去年底宣布收購中系同業聞泰科技旗下的9家代工廠股權，進一步壯大在電子產業的製造版圖。對此，英華達董事長何代水今天表示，中國電子產業鏈並非採取健康的生意模式，「羊毛出在豬身上，然後狗買單」，若中系業者之間要比較誰最厲害，答案會是「有政府最厲害」。

何代水指出，中系原廠委託設計製造商（ODM）皆仰賴價格戰策略，毛利比較低，基本上就不賺錢，但是在中國國內，相關廠商可以領取政府補貼維繫營運穩定。不過，凡事都有「物極必反」的時候，現在電子產業鏈在地緣政治考量之下，相繼轉戰非中地區設置產線的情形，對中系業者而言宛若「潮水退去」。

何代水說明，以中國「粗放經濟」的模式來看，在真正需要公平競爭的環境裡，會相對失去市場競爭力，但對台灣廠商而言，反而會比留在中國擁有更好的機會，就像是英業達前往越南設廠，能更在短時間內將所有的工作環節按部就班準備完畢，除了有效率，也能兼顧品質，穩健爭取訂單成長

何代水強調，中國業者並不在意穩固的經營基礎，而是以資本取勝，台灣廠商則是具備深厚的底蘊，「我覺得我們還是好好的發揮基本功」，目前中國經濟發生的狀況，倘若企業效率、產品毛利依舊不振，並不是繼續「捲」下去就沒事了，此次立訊收購聞泰，究竟能否產生「一加一大於二」的效益，何坦言「我也不知道」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財