中國電子業靠政府補貼 英華達何代水：羊毛出在豬身上 狗買單

英華達董事長何代水認為，台灣廠商具備深厚的底蘊，有利於海外發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台廠鴻海（2317）競爭對手、中國立訊精密，去年底宣布收購中系同業聞泰科技旗下的9家代工廠股權，進一步壯大在電子產業的製造版圖。對此，英華達董事長何代水今天表示，中國電子產業鏈並非採取健康的生意模式，「羊毛出在豬身上，然後狗買單」，若中系業者之間要比較誰最厲害，答案會是「有政府最厲害」。

何代水指出，中系原廠委託設計製造商（ODM）皆仰賴價格戰策略，毛利比較低，基本上就不賺錢，但是在中國國內，相關廠商可以領取政府補貼維繫營運穩定。不過，凡事都有「物極必反」的時候，現在電子產業鏈在地緣政治考量之下，相繼轉戰非中地區設置產線的情形，對中系業者而言宛若「潮水退去」。

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何代水說明，以中國「粗放經濟」的模式來看，在真正需要公平競爭的環境裡，會相對失去市場競爭力，但對台灣廠商而言，反而會比留在中國擁有更好的機會，就像是英業達前往越南設廠，能更在短時間內將所有的工作環節按部就班準備完畢，除了有效率，也能兼顧品質，穩健爭取訂單成長

何代水強調，中國業者並不在意穩固的經營基礎，而是以資本取勝，台灣廠商則是具備深厚的底蘊，「我覺得我們還是好好的發揮基本功」，目前中國經濟發生的狀況，倘若企業效率、產品毛利依舊不振，並不是繼續「捲」下去就沒事了，此次立訊收購聞泰，究竟能否產生「一加一大於二」的效益，何坦言「我也不知道」。

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