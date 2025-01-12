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太刻薄？札克柏格酸蘋果 靠賈伯斯餘蔭吃老本

2025/01/12 19:17

Meta執行長札克柏格表示，蘋果公司已經很久沒有發明偉大的產品了。（法新社）Meta執行長札克柏格表示，蘋果公司已經很久沒有發明偉大的產品了。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）表示，蘋果公司自賈伯斯（Steve Jobs）發明iPhone後，就坐享其成20年，已經很久沒有發明偉大的產品了。

札克柏格在羅根（Joe Rogan）主持Podcast節目暢談諸多議題，其中對蘋果公司的批評受到廣泛關注。札克柏格說，蘋果已經很久沒有發明任何偉大的產品，自賈伯斯（Steve Jobs）發明iPhone後，他們就坐享其成20年。

他還認為，iPhone 銷售陷入困境是因為消費者需要更長的時間升級手機，因為新型號與先前的手機相比沒有太大改進。札克伯克稱，他們（蘋果）如何賺更多的錢呢？基本上是透過壓榨人才來做到這一點，透過讓你購買更多的周邊設備和其他東西，在一些應用程式商店交易上抽成30%（俗稱Apple Tax）。

札克柏格指出，他們製造了像 Air Pods 這樣的東西，這很酷，但完全削弱其他人製造可以以同樣方式連接到 iPhone 的能力。他並指出蘋果為自己辯護，表示不想侵犯消費者的隱私和安全，以免受到其他公司的抵制。

札克柏格則說，如果蘋果修復其協議，例如建立更好的安全性和使用加密，問題就會解決。若蘋果沒有這種「隨意規則」，根據他粗略計算，Meta的獲利至少會翻倍。

札克柏格直言，蘋果只用自家產品的策略最終會傷害到公司，科技業變化非常快，「如果你在 10年內一直沒能做好，最終你會被別人打敗」。

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