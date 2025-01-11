日本拉麵店爆發倒閉潮 2024破產數暴增3成

日本拉麵店爆發倒閉潮。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到原料和公用事業成本飆升，日本拉麵店紛紛撐不住破產。根據帝國資料調查公司（Teikoku Databank）最新統計，2024年會計年度日本拉麵店負債1000萬日圓（約台幣210萬）以上，且經法院清算的倒閉家數達72件，比2023年多19件，增加逾3成，刷新高。

《共同社》11日報導，2024 年日本拉麵店倒閉的數量創歷史新高，主要是原料和公用事業成本飆升，迫使商家必須漲價，難以吸引消費者上門。

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依據帝國資料調查公司的數據，截至去年 10 月，2024 年原料成本較 2022 年平均上漲 10% 以上，商家臨著必須將價格上調至 1000 日圓（約台幣210元），一旦跨越這個價位將對消費者造成打擊，可能會趕走食客。

東京新橋商業區麵館 Menkoi Dokoro Kiraku 的經理 Takatoyo Sato 表示，他上次提高價格是在 2024 年 5 月，以應對日益緊張的商業環境。最受當地顧客歡迎的是醬油拉麵，售價 950 日圓（約台幣200元），高於 2021 年的 780 日圓（約台幣164元）。

他強調，我會毫不猶豫漲價，否則就會虧損，但目前還無法說服客戶支付更多費用，只能祈禱今年的成本不要上漲。

帝國資料調查公司認為，中小型店家可能比大型連鎖店更不願意修改價格，預計到 2025 年，日本拉麵店倒閉潮會持續。

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