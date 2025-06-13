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涉澄清湖大樓購地案遭判刑！辜仲諒辭中信金董事

2025/06/13 19:45

辜仲諒辭中信金董事。（資料照）辜仲諒辭中信金董事。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金今日舉行股東常會，完成董事改選，上月因「澄清湖大樓購地」案，遭判有期徒刑7年8月的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，今日履行承諾，在董事改選程序完成後，擔任法人代表的仲遠投資公司，公告改派中國信託銀行董事長陳佳文出任。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒去年5月17日回鍋中信金董事會，中信金今年適逢董事改選，今日股東常會選出3席一般董事及4席獨立董事，一般董事分別為唯福投資代表人顏文隆、宜詮投資代表人吳一揆、仲遠投資代表人辜仲諒；4席獨立董事分別為楊聲勇、劉長春、許文彥、季崇慧。

不過，辜仲諒上月又因「紅火案」衍伸的「澄清湖大樓購地」案，遭判有期徒刑7年8月，外界因此質疑其擔任中信金董事的資格，金管會更要他「知所進退」，因此辜仲諒在5月底主動發布聲明，表示將在6月13日股東常會後，遞交辭任書，辭去董事職務。

中信金傍晚公告，仲遠投資改派法人代表，由原本的辜仲諒變更為中國信託銀行董事長陳佳文，辜仲諒再度離開董事會，距離2024年5月17日回鍋至今，僅有短短12個月27天。

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