加拿大擬報復川普加徵關稅 CNN驚爆這些產品恐成祭旗對象

川普揚言對加拿大產品加徵25%的高關稅，傳出加拿大已經擬定報復清單。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對川普揚言對加拿大產品加徵25%的高關稅，傳出加拿大已經擬定報復清單。CNN披露，加國擬對來自美國的陶瓷產品、鋼鐵產品、家具、波本威士忌和傑克丹尼威士忌等酒精飲料、柳橙汁和寵物食品等，加徵進口關稅。

報導指出，兩位消息人士稱，加拿大官員正在制定一份美國向加拿大出口的數十種產品清單，目標是傳遞政治訊息，且可以造成一定程度經濟損失的產品。

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知情人士透露，加拿大考慮徵收關稅的商品清單，包括陶瓷產品、鋼鐵產品、家具、波本威士忌和傑克丹尼威士忌等酒精飲料、柳橙汁和寵物食品等。作為最後的手段，加拿大可以對加拿大出口到美國的能源產品徵稅。

消息人士補充，目前加拿大尚未做出任何決定，報復清單最終可能會發生變化，或根本不會實施。

加拿大商業委員會執行長海德（Goldy Hyder）表示，委員會成員最近才接受政府的諮詢，並被要求就報復性關稅提供意見。他說，有些人說我們應該效仿他們（美國）的關稅，另一些人說溫和回應就好，還有人說我們應該以強大的力量做出回應。

報導指出，加拿大是美國最大的貿易夥伴，2023 年，美國進口價值 4190 億美元的加拿大商品，包括木材、水泥、汽車和礦物等商品，加拿大也是美國最大的外國石油來源國。

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