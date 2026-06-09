傳台灣擬收緊對中國晶片出口管制 迄今最強舉措！台積電盤前交易下挫

彭博引述知情人士報導，台灣政府正在研議大幅收緊對中國AI晶片出口管制措施。（路透）

首次上稿時間 19:34:58

更新上稿時間 20:37:10

〔財經頻道／綜合報導〕彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正在研議大幅收緊對中國AI晶片出口管制措施，以進一步與美國措施保持一致，此舉旨在打擊半導體走私，但有可能招致北京的譴責。消息傳出後，台積電股價於周二盤前交易中下跌約1%。

請繼續往下閱讀...

若相關措施正式生效，將成為賴清德政府迄今為止保護台灣科技板塊及國家安全最具力度的舉措之一。

彭博指出，台灣政府官員正在考慮制定新規，將AI晶片銷售限制擴大至所有中國客戶，而不僅限於華為等現有黑名單上的企業。

據悉，上述措施是中美更廣泛貿易談判的一部分，一旦落實，台灣將首次獲得法律依據，可將未經授權向中國出口AI晶片的行為列為刑事罪行追究。

目前，此類銷售行為已受美國法規禁止，但在台灣本地法律框架下並不構成犯罪，導致當局在國內可追查的案件範圍十分有限。台灣上月才首次拘留涉嫌走私晶片的人員，但所援引的罪名僅為較輕微的偽造文件罪。

根據正在研議的框架，台灣將對運算能力超過特定門檻的AI晶片實施對中銷售限制，做法與美國自2022年以來採取的管制路徑相似。報導指出，相關細節仍在敲定當中，雙方高層官員尚未對任何潛在協議進行審閱或批准。

針對外電報導，台灣經濟部晚間表示，政府將持續強化台灣戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制趨勢，保障國家安全；目前台美雙方正持續針對高階晶片納管等議題進行磋商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法