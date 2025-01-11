分析師：台積電無疑是行業大贏家 但大家都忘了「這些事」

全球人工智慧（AI）議題火熱，台積電（2330）受惠。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球人工智慧（AI）議題火熱，台積電（2330）受惠這波熱潮，去年股價飆漲。分析師指出，無論是從歷史還是長遠未來來看，台積電都是半導體領域大贏家，但對台積電持悲觀態度，認為投資者似乎忘記了先前阻礙該股上漲的地緣政治限制，加上新興的技術趨勢，可能會對產品生命週期和對台積電服務的需求，產生負面影響。

《TipRanks》報導，分析師James Fox表示以目前台積電股價來看，他持看跌態度，但他也點出，無論是在歷史還是從未來，台積電無疑是半導體領域的大贏家。

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文章指出，台積電在晶圓代工市場的市占率約為60%，而由於其獨特的技術領先地位，在先進晶圓製造領域中，擁有90%的市占。

台積電的純晶圓代工模式，使其能夠在沒有內部競爭的情況下，優先考慮客戶的需求。在這種以客戶為中心的經營模式，加上其龐大的製造能力，使台積電能夠比其他競爭隊友，包括了英特爾（Intel）、三星（Ssmsung）等，更有效的履行客戶訂單。

台積電計畫今年大規模生產2奈米晶片，並確保其在快速發展的半導體領域中保持領先定位。

文章直指，台積電在不斷成長的AI和高效能運算市場的戰略地位，進一步鞏固的自身的競爭優勢，使其成為全球供應鏈的關鍵腳色。

然而James Fox指出，他對台積電的悲觀情緒是由很多種風險所造成的，不僅僅只是地緣政治風險。首先，半導體市場傳統上具有很強的周期性，現在半導體肉眼可見已經看到了兩年的顯著成長，因此今年稍晚，可能會看到整個行業出現一些減速。

此外新外興技術趨勢，顯示運算效率發生根本性轉變，中國和西方技術創新者開發的AI模型大大降低了硬體需求，這些AI方法可以將GPU生命週期從傳統的3至4年週期延長到6至7年，可能會擾亂台積電的製造需求，甚至整個半導體供應鏈都可能會經歷結構轉型。

再來，若是不認識到地緣政治的影響，任何關於台積電的討論都是不完整的。除了對中國入侵台灣的持續擔憂之外，川普即將於本月20日重返白宮，這也增加了一定的複雜性。

川普預計將加大先進半導體製造業重返美國力度。他的「美國優先」政策可能會迫使台積電將其先進生產轉移到美國，這可能會影響其在台灣的業務，並可能對整個公司的利潤率產生負面影響。

此外，川普任命國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防次長，他先前曾建議，如果中國試圖佔領台灣，台積電的設施應該被禁用。

James Fox認為，即使台積電市目前先進製造領域的主導者，但其強勁的基本面被不斷上升的風險所掩蓋，例如川普重返白宮可能會重新引發地緣政治緊張局勢，其政策可能會擾亂台積電的供應鏈和營運效率、減少硬體需求的新興AI趨勢可能會削弱晶片生產的未來成長、半導體市場可能出現週期性逆風等等因素，都有可能會挑戰台積電維持其估值的能力，因此即使台積電市目前市場領導者，但仍對台積電持看跌態度。

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