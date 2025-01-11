俄國慘了！傳美將祭「迄今最嚴厲制裁」 國際油價飆至3個月高點

國際油價週五（10日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳出美國將針對俄羅斯石油工業實施迄今最嚴厲的制裁，交易商正準備應對該制裁所造成的供應中斷，國際油價週五（10日）上漲，來到3個月來新高。

紐約西德州中級原油2月交割價上漲2.65美元，或3.6%，收每桶76.57美元。

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布蘭特原油3月交割價上漲2.84美元，或3.7%，收每桶79.76美元。

2大原油期貨均創3個月來新高。

根據路透引述一份流傳在歐洲和亞洲貿易商之間、聲稱是來自美國財政部的文件，顯示美國將針對俄羅斯石油工業實施迄今最嚴厲的制裁。據稱，美國將對約180艘載運俄羅斯石油的油輪、數十家貿易商、2家大型石油公司，以及多名俄羅斯石油公司高級主管實施制裁，另外還包括為俄羅斯油輪投保的船舶保險公司。

儘管路透無法立即核實該文件的真實性，美國財政部也沒有立即回應置評請求，但國際油價應聲上漲，週五盤中漲幅一度超過4%。

消息人士告訴路透，制裁將嚴重影響俄羅斯對其主要買家印度和中國的石油出口。

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