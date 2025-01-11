晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

俄國慘了！傳美將祭「迄今最嚴厲制裁」 國際油價飆至3個月高點

2025/01/11 09:11

國際油價週五（10日）上漲。（路透）國際油價週五（10日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳出美國將針對俄羅斯石油工業實施迄今最嚴厲的制裁，交易商正準備應對該制裁所造成的供應中斷，國際油價週五（10日）上漲，來到3個月來新高。

紐約西德州中級原油2月交割價上漲2.65美元，或3.6%，收每桶76.57美元。

布蘭特原油3月交割價上漲2.84美元，或3.7%，收每桶79.76美元。

2大原油期貨均創3個月來新高。

根據路透引述一份流傳在歐洲和亞洲貿易商之間、聲稱是來自美國財政部的文件，顯示美國將針對俄羅斯石油工業實施迄今最嚴厲的制裁。據稱，美國將對約180艘載運俄羅斯石油的油輪、數十家貿易商、2家大型石油公司，以及多名俄羅斯石油公司高級主管實施制裁，另外還包括為俄羅斯油輪投保的船舶保險公司。

儘管路透無法立即核實該文件的真實性，美國財政部也沒有立即回應置評請求，但國際油價應聲上漲，週五盤中漲幅一度超過4%。

消息人士告訴路透，制裁將嚴重影響俄羅斯對其主要買家印度和中國的石油出口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財