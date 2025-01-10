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寶成去年合併營收達2638.21億元 年增7％

2025/01/10 21:25

寶成2024年合併營收為2638.21億元。（取自寶成官網）寶成2024年合併營收為2638.21億元。（取自寶成官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋大廠寶成（9904）今日公布去年12月合併營收為223.27億元，年增11.4%。累計2024年合併營收為2638.21億元，較2023年同期合併營收2466.36億元增加7%。

寶成工業重要子公司裕元工業（集團），2024年12月自結營收為6.84億美元（約新台幣222.44億元），較2023年同期營收6.40億美元增加6.9%，其中製鞋業務較前年同期增長13.5%。累計去年1月至12月自結營收則為81.82億美元，較前年同期營收78.90億美元增加3.7%，其中製鞋業務則較前年同期增長11.1%。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，去年12月自結營收為人民幣15.14億元，較前年同期營收人民幣15.76億元減少3.9%。累計去年1月至12月自結營收為人民幣184.54億元，則較前年同期營收人民幣200.64億元減少8%，反映主要營運地區消費意願依然較疲弱。

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