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馬斯克爆超狂人形機器人量產計畫 2026產量增10倍

2025/01/10 21:15

馬斯克自爆人形機器人量產計畫。（圖取自Tesla Optimus X帳號）馬斯克自爆人形機器人量產計畫。（圖取自Tesla Optimus X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉計劃今年產數千台人形機器人Optimus，2026 年將生產數量增加 10 倍，預計2027 年人形機器人產量將達到約 50 萬台至100萬台。

綜合Wccftech等外媒報導，特斯拉電動車遭遇中國比亞迪等對手圍攻，導致核心汽車業務面臨需求疲軟問題，馬斯克的未來越來越依賴這家電動車巨頭的全自動駕駛（FSD） 功能和Optimus機器人，他試圖將特斯拉的核心業務從電動車轉向機器人。

馬斯克表示，特斯拉的目標是今年製造數千台Optimus機器人，明年再製造更多，2026年人形機器人產量將大增10倍，2027年機器人產量再增10倍，目標在50萬至100萬台之間。

馬斯克預言，人形機器人將成為史上產品數量最多的產品，最終人類與機器人的比例可能會達到5:1，到時候相當於全球有300億台機器人在運作。

德意志銀行預計，到 2035 年，特斯拉 Optimus 的年收入將達到100 億美元（基於 20 萬輛的銷量和 5 萬美元的平均售價），相當於台幣3290億元。

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