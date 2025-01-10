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走著瞧2024年營收創新高 看好今年防詐商機續強

2025/01/10 19:36

走著瞧已於去年11月下旬獲得台灣證券交易所董事會准改列一般板上市，可望於今年上半順利轉板。（資料照）走著瞧已於去年11月下旬獲得台灣證券交易所董事會准改列一般板上市，可望於今年上半順利轉板。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商走著瞧（6902）持續受惠於海外市場擴張與多元產品線佈局，去年12月營收創下歷史單月新高，帶動第4季業績寫下歷史單季新猷，2024全年營業額攻上歷年最佳表現，管理層看好在台灣與世界各國積極打擊詐騙之下，帶動企業客戶主動接洽專案合作的業務機會，有助於今年持續佈局相關防詐商機。

走著瞧去年12月營收8568.9萬元，月減5.7%、年增10.6%，整體第4季營收2.47億元，季增14.28%、年增14.28%，2024全年營收8.66億元、年增12.49%。 

走著瞧認為，今年企業端防詐與金融科技等新興服務將繼續強勁成長，旗下以Whoscall為主的消費者防詐服務將因而受惠，在個人資安、企業防詐與普惠金融科技等3大服務版圖均衡鼎立之下，樂觀看待今年營收達到關鍵規模（critical mass），由於公司正在利用AI持續提升營運效率，獲利表現亦可望顯著改善，成為連續獲利的元年。 

此外，走著瞧已於去年11月下旬獲得台灣證券交易所董事會准改列一般板上市，可望於今年上半順利轉板，日後改列一般板，有望能擴大投資人參與，進而提升交易流動性以及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

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