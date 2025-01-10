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中鋼企業工會發話 投資台智電須滿足2條件

2025/01/10 15:33

中鋼企業工會強調，中鋼投資台智電必須符合2條件。（資料照）中鋼企業工會強調，中鋼投資台智電必須符合2條件。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台智電爭議延燒，中鋼企業工會理事長陳春生今天（10日）透過新聞稿表示，中鋼公司投資台智電公司必須「符合兩條件」，工會才支持，包括持股比例不超過12.5%，並有穩定獲利才能參與後續增資。

中鋼全體員工均加入中鋼公司企業工會，目前近萬名會員均為中鋼員工，中鋼企業工會表示，中鋼公司投資台智電公司必須「符合兩條件」。

1、中鋼公司的投資持股比率不得超過12.5%，並保證可自平台取得一定比例綠電，協助達成淨零碳排目標；

2、除非平台已營運並有穩定獲利，否則為嚴控財務風險，工會堅決反對公司參與後續增資。

陳春生說明，中鋼持股台智電12.5%，未來每年可分配約 1 億度綠電。而中鋼未來需求約5.8億度，以每度5.5元計算，每年金額約5.5億元，非部分媒體誇大的5500億元。

陳春生也提到，目前工業用電每度約4元，二者價差1.5元，每年1億度，差額約1.5億元，況且工業用電價自2022至2024年累積漲幅已達65%，逐年調升趨勢明顯，與綠電價差日趨縮小，而且相對也可抵減部分碳費支出。

近日經濟部長郭智輝於立法院公開保證「台智電經營絕對盈餘獲利」，工會將持續監督政府信守承諾確實履行。如若不然，為維護公司及員工的權益，屆時不排除發動抗爭行動。

中鋼企業工會成員為全體中鋼員工，會員人數近1萬人，於1980年12月30日成立。而高雄市中鋼集團總工會（2024年9月10日成立，簡稱:集團總工會），由中碳化學企業工會、中冠資訊企業工會、中保公司企業工會、鋼堡科技企業工會等四家工會主導籌組，屬工會聯合組織，「中鋼公司企業工會並未加入」。

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