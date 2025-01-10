宣德2024年營收寫新猷 今年目標續創新高

宣德去年營運亮眼。（宣德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠宣德（5457）受惠於組裝業務穩定增加、連接器客戶進入新產品週期，加上新事業體的網通產品量產出貨，去年12月營收創下同期新高，帶動第4季業績也寫同期新猷，全年營業額更登歷年高峰。宣德表示，今年營運動能包括AI鏡頭、Type-C、電聲產品，看好全年業績至少成長雙位數百分比，可望續創新高。

宣德去年12月營收20.5億元，月減8.07%、年增56.5%，整體第4季營收64.6億元，季減9.14%、年增49.88%，2024全年營收225.6億元、年增 35.6%。管理層指出，去年公司重回成長軌道，除了墨西哥開始貢獻營收，越南廠也開始向東南亞電信商供應網通產品，預估今、明兩年，兩地廠區年產值合計超過30億元。

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宣德表示，今年3項成長動能包括市場需求旺盛的雲端家用 AI 鏡頭組裝業務，美國大型客戶全系列產品皆改為採用Type-C，以及今年下半開始向耕耘多年的美系企業用電聲客戶量產出貨。

從產能來看，越南廠正試產電腦周邊產品，陸續新增企業級影音聲學產品，墨西哥廠也將持續貼近北美客戶，預估今年網通產品目標佔到總營收10%以上，集團於全球6地的11 個廠區將視客戶群的策略規劃，伴隨新訂單量產提升稼動率，營運動能可期。

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