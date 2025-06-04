竹北「天坑」事件預售案 百貨樓層以逾162億元移轉

根據最新實價，3月，百貨移轉面積逾2.85萬坪（包括830個車位、逾6600坪）。 （翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕今年最大宗、破百億元商用不動產移轉案竟出現在竹北。根據內政部實價網最新揭露，之前因為天坑事件而引起關注的竹北市預售案「豐采520」，3月，揭露該案逾2萬坪的百貨面積移轉總價為162.61億元，不但寫下今年商用不動產揭露總價新高，更寫下新竹地區單宗移轉最高的紀錄。

根據591房屋交易網站資訊，該建案是2019年推出的建案，坐落新竹縣竹北市自強北路、勝利一路口，基地面積約4266.98坪，規劃兩棟複合式住商大樓，分別為地上25層、地下32層，且開挖至地下6層，其中百貨規劃位置在地上6層、地下1層。

請繼續往下閱讀...

根據最新實價，3月，百貨移轉面積逾2.85萬坪（包括830個車位、逾6600坪），扣除車位總額15.33億元以及車位總面積，拆算每坪平均單價約67.29萬元。

光是車位移轉金額就高達15.33億元

房產業者透露，該筆交易應為集團內部資產移轉，由建設移轉給百貨，不過，該筆移轉的實價揭露總額如此龐大，也寫下有紀錄以來新竹單宗交易金額最高紀錄。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，竹北房市隨著科技產業蓬勃發展，房價的表現亮眼，科技業的消費力受到零售百貨業者關注，以新竹人最愛逛的新竹市巨城商場來看，年營業額從2019年的125億元，成長到2024年的173億元，營業額漲幅驚人，反應科技新貴的高購買潛力。

目前竹北區域，除了有2022年開幕的遠百竹北店，未來則有豐采520商場，此外新竹高鐵戰前地上權的開發案的Gateway Plaza也將配置商場的空間，大幅提升竹北的零售商業活動與生活機能。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法