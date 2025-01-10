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精確去年營收47.51億元 年增32％

2025/01/10 12:05

電池盒廠精確12月營收達6.9億元，再創歷史新高。 （精確提供）電池盒廠精確12月營收達6.9億元，再創歷史新高。 （精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒廠精確（3162）自去年9月起因新訂單發酵持續推高營收，12月營收達6.9億元，較11月成長15.3%，較2023年同期4.24億元成長62.7%，再創歷史新高。

第4季營收18億元，年增62%，也創下集團單季營收新高，精確第3季單季本業已開始獲利，第4季在營收持續成長推動下，本業獲利可望墊高；累計2024年營收達47.51億元，年增32%。

精確表示，已接獲新訂單逾人民幣21億元（約新台幣94億元），遠超出去年初公司對新訂單的預估，隨著吉利銀河E5熱賣，中國湖州廠12月單月營收破新高，更因應客戶要求農曆春節停止休假全面加班趕出貨。

廣州廠、湖北廠受惠於小鵬新車P7+熱銷春節假期減半加班趕工，各電池盒製造廠營收全面翻揚，其餘非電池盒製造廠，如生產原材料浙江敏強廠，以及2024年新成立的湖州精確廠營收亦都有不錯的表現，維持成長動能。

精確表示，2024年將是精確公司自谷底翻揚向上的拐點，展望2025年從1月起春節都必須加班來看，可望淡季不淡，營收維持在高檔。

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