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美國房貸利率來到「這高位」! 外媒 : 買家嚇壞、市場疲軟

2025/01/10 10:05

美國房貸利率來到「這高位」! 外媒 : 買家嚇壞、市場疲軟美國抵押貸款利率再次上漲，接近7%大關。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年甫開年，美國抵押貸款利率就已升至近7%的高位，顯示經濟實力的新經濟數據導致利率上升。《彭博》指出，美國購房貸款申請指數跌至去年2月以來的最低水平，進一步表明美國住房市場的疲軟態勢。

根據美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）於本週三（8日）公佈新數據，截至2025年1 月3日期間，美國30年期抵押貸款合約利率上升2個基點，達到6.99%的6個月高點；15年期抵押貸款利率從 6.13%上升1個基點至6.14%。

由於貸款利率上升，這週美國購買新房的抵押貸款申請較上週下降了7%。在過去的4個星期裡，美國房屋融資成本增加了近3分之1個百分點。購屋申請指數也下降了6.6%，再融資指標上升1.5%。

儘管這些數字根據季節性影響進行了調整，但在假期期間仍然容易出現大幅波動。

抵押貸款利率追蹤美國國債殖利率，美國強勁的經濟數據，加上聯準會降息幅度小於先前預期，還有市場對川普政府恐加劇美國通膨的擔憂，美國國債殖利率在2025年開年不久就出現飆升。

據報導，本週國債拍賣需求疲軟，加上大量企業債券發行，推高了殖利率；這表明了，美國抵押貸款利率將繼續走高。

專家指出，現今投資者對美國房地產行業的前景感到失望，主要是自2024年11月底以來，由18家房屋建築商組成的標準普爾綜合指數已下跌約20%，跌至6個月低點。

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