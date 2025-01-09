長聖去年每股賺逾6元 計畫每股配1元股票股利及5元現金股息

長聖去年每股賺逾6元。圖右為長聖董事長劉銖淇、圖左為總經理黃文良。（圖:長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今日召開法說會，公告去年稅前每股盈餘6元以上，長聖董事長劉銖淇指出，為回饋股東，計劃發放每股1元的股票股利與5元的現金股利。

展望2025年，隨著CDMO（細胞製劑委託製造）訂單能見度延續至第四季，合作醫院數量與細胞治療項目持續擴展，長聖預估公司今年營收成長仍有雙位數百分比。

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長聖以四大技術平台為核心，包括免疫細胞技術、幹細胞技術、奈米粒子製藥技術與帶有靶向的外泌體技術，持續推動創新與突破技術。CAR001細胞療法作為全球首例異體移植mRNA基因轉殖的多靶向CAR.BiTE-γδT細胞療法，目前已獲美國與台灣食品藥物管理局（FDA）核准進入Phase I/IIa臨床試驗，並進入第二組病患階段，臨床試驗進展順利。

在幹細胞技術平台方面，異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）療法正針對多種重大疾病進行臨床試驗。急性心肌梗塞是UMSC01的主要治療對象之一，目前已進入第二期a臨床試驗。至今完成了10位病患的幹細胞施打。

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