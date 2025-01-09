CES直擊》達美航空百年演說前進Sphere 宣布結盟Uber

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian），在拉斯維加斯知名球體地標「Sphere」發表主題演說。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／拉斯維加斯8日報導〕國際消費性電子展（CES）登場，迎來100週年的達美航空（Delta Air Lines），7日在拉斯維加斯知名球體地標「Sphere」，舉行航空業首創的科技航空主題演說，成為CES場邊一大亮點。達美航空除了回顧百年航行的里程碑，更宣布包含與Uber、YouTube在內的多項合作，連Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）都到場站台。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）在演講中宣布，推出AI助理「達美禮賓行動秘書（Delta Concierge）」，內建於Fly Delta應用程式中，希望協助乘客創造無縫接軌的航行計畫，並讓乘客隨時了解每個飛行環節的進度。

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「達美禮賓行動秘書」將提供乘客如護照期限、入境地簽證需求等更新提醒，未來還將提供更多目的地的重要訊息，並將串接更多交通服務，未來旅客透過行動秘書，除了可以預訂Joby Aviation的電動飛行計程車和Uber叫車，連預訂Uber餐飲外送服務，都能累積SkyMiles會員帳戶的消費歷程，兌換飛航里程。

巴斯蒂安還宣布與YouTube合作，推出白金級無廣告的YouTube影音娛樂，會員在絕大多數航程中，都可追蹤自己喜愛的影音內容創作。此外，配有新一代Delta Sync娛樂平台的智慧型機艙座椅，將於2026年起的新機型中陸續啟動。

去年6月開通台北直飛西雅圖航線的達美航空，雖然在台灣討論度較低，但在美國十分常見，曾多年被評選為美國最準時的航空公司。達美曾在10多年前宣告破產，之後歷經重整、收購、員工獎勵等策略，重生成為穩健的航空公司。

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