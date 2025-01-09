晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

看好航空貨運市場 星宇航空宣布執行5架A350F貨機選擇權

2025/01/09 18:05

星宇航空5架A350F貨機選擇權簽約儀式，由左至右：星宇航空邱浴沂貨運商務長、星宇航空黃介至採購長、Airbus資深副總裁暨亞太區商業客戶主管Chris Drewer、Rolls-Royce大中華區總裁Troy Wang。（星宇航空提供）星宇航空5架A350F貨機選擇權簽約儀式，由左至右：星宇航空邱浴沂貨運商務長、星宇航空黃介至採購長、Airbus資深副總裁暨亞太區商業客戶主管Chris Drewer、Rolls-Royce大中華區總裁Troy Wang。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空今（9）日宣布執行5架A350F貨機選擇權，並與Airbus、Rolls-Royce正式簽約，星宇航空執行長翟健華表示，本次決定執行5架A350F貨機選擇權，不僅是提早為快速成長的貨運需求佈局，更是看好未來國際貨運市場的發展潛力。A350F為業界排放量最低的貨機，可滿足業主對於節能減碳的要求，亦符合星宇航空實現2050年淨零排放ESG的規劃路徑。

星宇航空此次執行的選擇權，是2024年初新加坡航空展期間與Airbus簽署的購機合約，而執行後，星宇航空貨運機隊規模擴增至10架A350F貨機，成為全球最大A350F訂購者之一。

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoit de Saint-Exupery 表示，相信A350F貨機可在技術與營運面上，與星宇航空現有的機隊完美整合，這次的五架增購也再次展現A350F在不斷成長的貨運市場中，將是改變局勢的重要關鍵，能幫助星宇航空全力拓展業務。

Rolls-Royce民用航空首席客戶長Ewen McDonald表示，星宇訂購由Trent XWB-97引擎驅動的A350F貨機，顯示星宇航空對 Trent 系列的信任與支持。Rolls-Royce近期投入 10 億英鎊於提升Trent 引擎的耐久性與效率，為航空公司提供更高效的運營。

A350F貨機與A350客機同樣配置Trent XWB引擎，可節省25%油耗，並降低一半之引擎噪音。除油耗更低且更環保外，酬載較競爭機型也增加了3噸，另具備目前市面上最寬的主艙門設計（4.3公尺），提供更大的橫向開口，亦能協助企業運送更多大型貨物，讓貨物選擇更多元。

目前星宇航空營運機隊共有26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350-900。10架A350F貨機預計於2027年起陸續交機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財