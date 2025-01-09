看好航空貨運市場 星宇航空宣布執行5架A350F貨機選擇權

星宇航空5架A350F貨機選擇權簽約儀式，由左至右：星宇航空邱浴沂貨運商務長、星宇航空黃介至採購長、Airbus資深副總裁暨亞太區商業客戶主管Chris Drewer、Rolls-Royce大中華區總裁Troy Wang。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空今（9）日宣布執行5架A350F貨機選擇權，並與Airbus、Rolls-Royce正式簽約，星宇航空執行長翟健華表示，本次決定執行5架A350F貨機選擇權，不僅是提早為快速成長的貨運需求佈局，更是看好未來國際貨運市場的發展潛力。A350F為業界排放量最低的貨機，可滿足業主對於節能減碳的要求，亦符合星宇航空實現2050年淨零排放ESG的規劃路徑。

星宇航空此次執行的選擇權，是2024年初新加坡航空展期間與Airbus簽署的購機合約，而執行後，星宇航空貨運機隊規模擴增至10架A350F貨機，成為全球最大A350F訂購者之一。

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Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoit de Saint-Exupery 表示，相信A350F貨機可在技術與營運面上，與星宇航空現有的機隊完美整合，這次的五架增購也再次展現A350F在不斷成長的貨運市場中，將是改變局勢的重要關鍵，能幫助星宇航空全力拓展業務。

Rolls-Royce民用航空首席客戶長Ewen McDonald表示，星宇訂購由Trent XWB-97引擎驅動的A350F貨機，顯示星宇航空對 Trent 系列的信任與支持。Rolls-Royce近期投入 10 億英鎊於提升Trent 引擎的耐久性與效率，為航空公司提供更高效的運營。

A350F貨機與A350客機同樣配置Trent XWB引擎，可節省25%油耗，並降低一半之引擎噪音。除油耗更低且更環保外，酬載較競爭機型也增加了3噸，另具備目前市面上最寬的主艙門設計（4.3公尺），提供更大的橫向開口，亦能協助企業運送更多大型貨物，讓貨物選擇更多元。

目前星宇航空營運機隊共有26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350-900。10架A350F貨機預計於2027年起陸續交機。

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