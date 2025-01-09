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焦點股》僑威：RTX50系列助攻 市場資金進駐

2025/01/09 13:12

僑威受惠於輝達執行長黃仁勳發表新一代RTX50系列顯卡，可望助攻今年電競PC電源出貨。（路透檔案照）僑威受惠於輝達執行長黃仁勳發表新一代RTX50系列顯卡，可望助攻今年電競PC電源出貨。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠僑威（3078）受惠於輝達（NVIDIA）釋出新一代RTX50系列顯卡，可望助攻今年電競PC電源出貨，前景備受市場資金看好，帶動僑威今日盤中股價觸及83元，創下最近11個月高點，不過大盤走弱，僑威截至中午12時55分暫報79.8元，漲幅收斂至0.76%，成交量逾5萬張。

法人表示，僑威今年主要受益於PC產業新品增添營運柴火，包括輝達RTX50系列顯卡與多款3A遊戲。此外，隨著ATX 3.0電源供應器的市場滲透率提升，以及AI PC持續發展，預計將帶動換機潮，進而提升僑威合併營收與毛利率，2025年重拾成長動能。

僑威正在逐步優化旗下產品結構，提升高瓦特數產品的貢獻比重，預計每年產品規格皆會提高約100W，有助於增強市場競爭力。同時，營運團隊也將滾動式觀察市況，擴大越南產能以靈活性地面對市場變化，增強產品的市場適應性。

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