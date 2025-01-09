疫情驅動股價上漲 6檔防疫股亮燈漲停

近期國內麻疹疫情升溫，人心惶惶，市場對防疫相關產品的需求大增，推動防疫概念股價大漲。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期國內麻疹疫情升溫，人心惶惶，市場對防疫相關產品的需求大增，推動防疫概念股價大漲。受疫情驅動影響，加捷生醫（4109）、恆大（1325）、毛寶（1732）、熱映（3373）、國光生（4142）、高端疫苗（6547）等6檔防疫股今（9日）紛紛亮燈漲停。

綜合媒體報導，根據衛生福利部疾病管制署統計，國內2024年至今累計麻疹確診病例已達33例，其中16人為近期群聚感染案例，接觸者匡列數突破3000人，創下近5年來新高。隨著天氣變化與流感威脅並行，帶動防疫概念股全面上漲。

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保健食品廠加捷生醫今（9日）一開盤噴出第2根漲停，強鎖在23.9元，清潔用品大廠毛寶、口罩製造商恆大、體溫計熱映、疫苗廠國光生、高端疫苗也不惶多讓，盤中也紛紛亮燈漲停。

其他防疫概念股也紛紛見漲，截至台北時間9日中午12點25分左右，康那香（9919）大漲逾8%、優盛（4121）漲7.4%、達邁漲7.12%。

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