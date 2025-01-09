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量子股帶頭崩跌 ! 美專家 : 散戶忙應付融資追繳令

2025/01/09 14:54

外媒指出，華爾街風險最高的股票重挫，投機散戶正在應付融資追繳。（法新社）外媒指出，華爾街風險最高的股票重挫，投機散戶正在應付融資追繳。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳估「實用的量子電腦最多等 30年」，這一席話不但將量子運算飆股打回原形，還連帶衝擊核能概念股、加密貨幣也價格下跌。《MarketWatch》指出，隨著華爾街風險最高的股票正在崩潰，投機散戶正在應付融資追繳。

瑞穗證券美國公司的董事總經理Farzin Azarm表示，散戶在行情上漲時使用的融資，放大收益，但在行情下跌時，也同樣放大了損失。Azarm稱，這些投機散戶在此之前大量買入極度投機的股票，現在這些部位正被強制。

根據FactSet數據顯示，RGTI和IONQ這兩檔量子計算股票遭到嚴重拋售，8日一度下跌50%，創下歷史最大單日跌幅。同樣受影響的還有Quantum Computing，其股價下跌43.34%。

隨着散戶投資者應對保證金追繳的壓力，拋售進一步蔓延至其他熱門股票。當中，低價股尤為慘烈，例如XTI Aerospac 在8日股價暴跌55.74%，一天前還曾上漲30%，如今每股僅值5美分。

至於加密貨幣市場也顯示出過熱的跡象，名為「Fartcoin」的代幣市值超過10億美元（約新台幣329.5億元），甚至超越了一些上市公司。微策略（MicroStrategy ）的股價自高點回落後，仍高於其資產淨值，成為市場過度投機的象徵。

富時羅素（FTSE Russell）美國高空頭部位指數昨日下跌超過 5%，為2021年「MEME 股熱潮」以來，最糟糕的開年表現。

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