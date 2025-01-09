川普擬宣布國家經濟緊急狀態！道瓊漲106點 台積電ADR挫2.03％

週三美股漲跌互見。（彭博社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

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關稅風暴一觸即發！川普考慮宣布國家經濟緊急狀態

〔即時新聞／綜合報導〕聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示，委員會成員多認為通膨上行風險增加，加劇投資人對今年降息幅度可能少於預期的擔憂。週三道瓊工業指數上漲106.84點、0.25%，標普500指數上漲0.16%，那斯達克指數下跌0.06%，費城半導體指數下跌0.96%，台積電ADR下挫2.03%，收在207.12美元。

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綜合外媒報導，聯準會去年12月17至18日會議紀要顯示，隨著政策制定者開始努力應對即將上任的川普政府預期政策的影響，官員們認為價格壓力可能持續存在的風險不斷上升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士指出，美國總統當選人川普正考慮上任後宣布進入「國家經濟緊急狀態」，作為對其他國家徵收關稅的法律依據，在川普就職之前，對美國貿易夥伴可能徵收附加稅的擔憂，讓投資者感到緊張，因為川普的政策，包括大規模驅逐出境和關稅，可能會加劇通膨壓力。

美國基準10年期公債利率一度突破4.7%，接近4月底的高水位。此外，在消化了本週的大量經濟數據後，投資者正在等待週五的12月非農就業報告。週四美股因紀念前總統卡特逝世休市。

道瓊工業指數上漲106.84點或0.25%，收報42635.20點。

標普500指數上漲9.22點或0.16%，收在5918.25點。

那斯達克指數下跌10.80點或0.06%，收19478.88點。

費城半導體指數下跌49.90點或0.96%%，收5162.35點。

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