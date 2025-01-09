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關稅風暴一觸即發！川普正考慮宣布國家經濟緊急狀態

2025/01/09 07:11

CNN報導，美國新總統川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」，允許讓他實施新的關稅計劃。（路透）CNN報導，美國新總統川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」，允許讓他實施新的關稅計劃。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，新總統川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」（national economic emergency），允許讓他實施新的關稅計劃。

四位知情人士告訴美國有線電視新聞網，川普正在考慮宣布國家經濟緊急狀態，以便為對盟友和對手徵收大量普遍關稅提供的法律依據，因為川普尋求在他的第二個任期內重置全球貿易平衡。

川普將利用《國際經濟緊急權力法案》（International Economic Emergency Powers，EEPA）制定新的關稅計劃，該法案單方面授權總統在國家緊急狀態期間管理進口。

其中一位消息人士指出，川普很喜歡這項法律，因為它對如何實施關稅賦予廣泛的管轄權，而沒有嚴格要求證明關稅是出於國家安全的需要。

另一位知情人士表示，「沒有什麼是不可能的」，他承認有關宣布國家緊急狀態的激烈討論已經發生。

川普的執政過渡團隊目前沒有回應置評請求。

2019年，川普利用IEEPA威脅對所有墨西哥進口產品徵收5%的關稅，如果墨西哥拒絕採取行動減少越過美國邊境的無證移民數量，關稅將升至25%。

川普將於1月20日就職，此前他誓言將對全球進口到美國的商品徵收10%的關稅，並對中國商品徵收60%的關稅。他還表示，他將在上任第一天對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關稅。

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